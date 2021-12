Mở cửa trường học: Sao khó đến thế?

Ngày 20/12, Bộ GD-ĐT ra công văn gửi các Sở GD-ĐT về việc “Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non”.

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường an toàn, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ hướng dẫn trước đó của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế, các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị… phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch COVID-19 chủ động báo cáo cấp quản lý giáo dục để trẻ em trở lại trường học.

Đồng thời, phối hợp với Y tế địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, xử lý khi có trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ của trẻ em là F0 bảo đảm theo quy định.