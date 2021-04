Mở công ty, thuê rồi chiếm đoạt hàng chục ô tô

(VTC News) -

Ngày 1/4, Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá 1 nhóm chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức thông qua hợp đồng thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố, thế chấp, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an tịch thu hàng chục ô tô bị nhóm này thuê rồi cầm cố.

Theo điều tra ban đầu, công an thành phố Gia Nghĩa nhận thấy Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao (52 Phạm Ngọc Thạch, Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa do Trần Quốc Tiến (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Tân) làm giám đốc, hoạt động kinh doanh không đúng theo ngành nghề đăng ký, có nhiều bất minh về tài sản (đặc biệt là ô tô).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân (SN 1986, trú phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa), Mai Thị Bích Liên (SN 1985, cổ đông công ty, trú phường 9, quận 3, TP.HCM) đã thuê ô tô tự lái từ các tỉnh, thành phố đưa về thành phố Gia Nghĩa rồi mang đi cầm cố, thế chấp vay tiền, bán cho người khác.

Cơ quan điều tra cho biết, nhóm người của Tiến, Luân, Liên đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 1/2021.

Công an thành phố Gia Nghĩa đã báo cáo sự việc với Giám đốc Công an tỉnh. Sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông lập chuyên án điều tra. Đến ngày 13/3, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa bắt giữ Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân và Mai Thị Bích Liên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Nhóm người tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận, vào tháng 6/2019 Tiến, Liên và Luân cùng nhau thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao do Trần Quốc Tiến làm Giám đốc, Liên và Vân (là người được Luân nhờ đứng tên vì Luân không muốn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý) làm thành viên cổ đông với ngành nghề kinh doanh là bảo dưỡng, bán phụ tùng ô tô và vận tải hàng hóa.

Ban đầu, họ chỉ có 5 triệu đồng để làm thủ tục pháp lý thành lập công ty và 30 triệu đồng để trang trí bảng hiệu, hộp đèn, mua vật dụng cơ bản để công ty hoạt động. Do không có vốn hoạt động nên đầu năm 2020, Luân, Tiến và Liên bàn với nhau lên mạng xã hội tìm người cho thuê ô tô tự lái ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre...mang về thành phố Gia Nghĩa để người khác thuê lại.

Sau khi thuê được xe, nhóm người cắt định vị rồi đem hàng chục chiếc ô tô trị giá hàng chục tỷ đồng đi cầm cố, bán lấy tiền, chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính. Số tiền chiếm đoạt được họ sử dụng trả tiền thuê xe cho nhiều người, trả lãi các khoản vay và tiêu xài cá nhân.