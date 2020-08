Mơ có bộ đôi tấn công Messi - Ronaldo, Juventus tiếp cận bố Messi

L'Equipe cho biết, một cách tiếp cận kín đáo đã được thực hiện giữa đại diện của Juventus với cha của Messi và cũng là người đại diện của cầu thủ này - ông Jorge Messi - để thu hút cầu thủ 33 tuổi đến Turin.

Messi vẫn đang đau đầu trong mối quan hệ bất ổn với Barca – nơi anh đã thi đấu suốt cả sự nghiệp cho đến lúc này. Cầu thủ người Argentina vừa nhờ các luật sư kết nối với CLB để có một cuộc họp với hội đồng quản trị Barcelona nhằm tìm kiếm một giải pháp.

Cuộc gặp đó sẽ là lần đầu tiên cả hai ngồi với nhau sau khi Messi gây chấn động thế giới bóng đá với thông báo muốn rời Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do hôm thứ Ba vừa qua.

Tuy nhiên, phía Barca tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố, "hoặc là gia hạn, hoặc là không có cuộc thương lượng nào cả". Họ cũng tuyên bố sẽ không đàm phán với bất kỳ CLB nào về việc bán Messi.

Nhiều CLB đã tìm cách tiếp cận để có được chân sút người Argentina như Man City, Man United, PSG, Inter Milan và giờ là Juventus.

Nhiều fan hâm mộ của Juventus mơ về viễn cảnh Ronaldo thi đấu cùng Messi.

Đội bóng của tân HLV Andrea Piro dự định không có cuộc chuyện nhượng lớn nào vào mùa hè này nhưng mong muốn rời Barca của Messi đã khiến họ thay đổi. Nhà vô địch Italy rất với hy vọng có thể tạo nên bộ đôi tấn công sở hữu tới 11 quả bóng vàng thế giới: Messi – Ronaldo.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá cơ hội để Juventus sở hữu Messi gần như bằng O. Manchester City vẫn được cho là lựa chọn hàng đầu của Messi nếu anh rời Barcelona. Trong khi Inter Milan và Paris Saint-Germain cũng đang chạy đua với thương vụ này.

Tranh cãi về hợp đồng cầu thủ tự do vẫn là trở ngại lớn cho sự ra đi của Messi.

Hợp đồng cuối cùng mà Messi ký vào năm 2017 có điều khoản cho phép anh ra đi vào cuối mùa giải 2019-2020 theo dạng chuyển nhượng tự do, với điều kiện Messi phải thông báo điều này trong 10 ngày đầu tháng Sáu.

Tháng 6 năm nay đã qua, Messi không có thông báo nào và Chủ tịch Bartomeu khẳng định thời hạn đã trôi qua, Messi phải gắn bó với Barca thêm một mùa giải nữa.

Nhưng Messi thì tin rằng, thông báo của anh cho CLB thông qua bản fax hôm thứ Ba vẫn có giá trị vì mùa giải chưa kết thúc cho đến tháng 8 do đại dịch COVID-19. Do đó, Messi vẫn có quyền được rời khỏi CLB theo dạng cầu thủ tự do.