Mộ bí thư đảng ủy xã cùng hàng loạt người khác ở Bắc Giang bị đập phá, bôi chất bẩn

Từ những vụ việc trên, nhiều lời đồn đoán, thêu dệt, nghi ngờ lẫn nhau xuất hiện gây mất đoàn kết, an ninh trật tự tại địa phương.

Đóng đinh, chôn chất bẩn lên mộ

Đến xã Kiên Lao những ngày này, câu chuyện kỳ bí liên quan đến việc hàng loạt ngôi mộ bị xâm phạm bất thường được người dân bàn tán xôn xao với sự hoang mang, lo lắng.

Gặp PV Báo Giao thông trong lúc đang chuẩn bị dụng cụ ra đồng canh tác, anh Lý Văn Thái, 45 tuổi, một người dân thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao thông tin, theo phong tục địa phương vào ngày 3/3 (Âm lịch) năm nay, anh cùng một số người thân trong gia đình đến khu vực nghĩa địa của thôn tảo mộ ông bà, tổ tiên thì vô cùng bàng hoàng, bức xúc khi phát hiện cả 3 ngôi mộ của gia đình đều bị kẻ gian đập phá bát hương và tường xây, mái mộ.

Cuối năm trước, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều ngôi mộ khác trên địa bàn khiến người dân lo lắng trình báo sự việc đến chính quyền và lực lượng công an.

Tuy vậy, khi những thông tin liên quan vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ, thì ngày 21/5/2019 vừa qua, người dân thôn Cống, xã Kiên Lao lại bàng hoàng trước thông tin ngôi mộ chưa cải táng của ông Lý Hồng Phương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lao được chôn cất tại nghĩa địa thôn Cống bị kẻ gian xâm phạm.

Đáng ngại hơn, không chỉ đào bới, người dân còn phát hiện trên đỉnh mộ ông Lý Hồng Phương có 2 cây sắt vuông, dài khoảng 1m được đóng sâu xuống mộ. Việc làm này khá kín đáo khi đầu các cọc sắt đều ẩn sâu dưới lớp cỏ mọc trùm trên đỉnh mộ.

Ngoài ra, sau khi kiểm tra kỹ, nhiều người còn sửng sốt hơn khi phát hiện dưới lớp đất trên đỉnh mộ có một hố chôn chất bẩn gồm hàng chục băng vệ sinh, tã lót phụ nữ đã qua sử dụng được vùi sâu dưới đất, lấp kín cỏ. Trước đó, nhiều người cũng phát hiện ngôi mộ này từng bị đóng 2 chiếc cọc gỗ.

Anh Phạm Văn Đợi, chủ quán ăn tại trung tâm xã Kiên Lao cho hay: “Khách hàng đến quán đều bàn tán về những câu chuyện trên, mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ kẻ xâm phạm, phá hoại mồ mả để người dân không hoang mang, lo lắng”.

Cơ quan công an vào cuộc

Liên quan đến sự việc này, ông Ninh Văn Đích, Trưởng Công an xã Kiên Lao xác nhận: Việc các ngôi mộ bị xâm phạm, đóng cọc, chôn chất bẩn là chính xác.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo của người dân, Công an xã Kiên Lao đã kịp thời báo cáo Công an huyện Lục Ngạn. Sau đó, một tổ công tác đã được Công an huyện cử đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác lập hồ sơ vụ việc.

“Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Mong người dân không đồn đoán, thêu dệt, nghi kỵ lẫn nhau làm mất đoàn kết, an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Đích nhìn nhận.

Theo số liệu quản lý nhân khẩu trên địa bàn xã, ông Lý Hồng Phương nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lao, đã nghỉ hưu. Năm 2016, ông Phương mất vì căn bệnh ung thư gan. Theo phong tục địa phương, đến nay ngôi mộ vẫn chưa được cải táng.

Theo ghi nhận của Công an xã Kiên Lao và nhiều người dân, khi còn đương chức, sinh sống tại địa phương, vị nguyên Bí thư Đảng ủy xã này được cho là có uy tín, không mâu thuẫn với ai…

Đặc biệt, 2 trong số 3 người con của ông hiện cũng đang giữ chức Bí thư Đảng ủy và cán bộ lao động, thương binh và xã hội xã Kiên Lao, người còn lại làm nông nghiệp tại địa phương. Theo nhận xét của nhiều người, đây cũng là những cán bộ, lãnh đạo có năng lực, uy tín, hòa đồng với mọi người, không có mâu thuẫn lớn.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vì động cơ đê hèn hoặc chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

