MM Mega Market nhận danh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023

(VTC News) -

Chương trình nhằm tôn vinh, khen thưởng những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, ứng dụng phát kiến xử lý chất thải trong quá trình sản xuất kinh doanh, mang đến sản phẩm thân thiện với môi trường, có những chiến lược phát triển bền vững nhằm hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2022, MM nhận Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á 2022 (Asia Responsible Enterprise Award - AREA 2022) ở hạng mục Lãnh đạo Xanh (Green Leadership) do Enterprise Asia tổ chức. Danh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023 một lần nữa khẳng định vị thế là đơn vị bán sỉ bán lẻ tiên phong tại Việt Nam, có những bước tiến vững chắc trong việc “xanh hóa” hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng trên toàn quốc.

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc đối ngoại của MM Mega Market (Việt Nam) nhận danh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023.

Theo đó, MM Mega Market ngừng cung cấp túi nilon tại quầy thanh toán từ năm 2022. Thay vào đó là tập kết thùng giấy tại các khu vực tự đóng gói, đồng thời khuyến khích khách sử dụng các loại túi mua sắm sử dụng nhiều lần, giúp giảm thải ra môi trường trung bình 10 triệu túi nilon/năm.

Doanh nghiệp cũng tiên phong phát triển hệ thống phân loại rác thải tại nguồn nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường cũng như tránh nhiễm bẩn môi trường đất và nước ngầm tự nhiên. MM phát triển hệ thống thùng thu gom vỏ hộp sữa, lon nhôm, máy thu nhận vỏ chai nhựa tự động và thùng thu gom rác thải điện tử; liên tục tìm kiếm giải pháp nhằm giảm việc sử dụng các bao bì nhựa dùng một lần, cùng các giải pháp thay thế đồ nhựa dùng một lần.

MM còn triển khai dự án giảm rác thải hữu cơ, nhằm tận dụng rác thải hữu cơ làm thức ăn cho gà và ấu trùng ruồi lính đen trong mô hình Trại gà nhân đạo, không nuôi nhốt; phát triển hệ thống khuếch đại ánh sáng từ mái bằng các ống dẫn sáng và hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, từ hệ thống Năng lương mặt trời áp mái, MM tiết kiệm điện và giảm hơn 5,000 tấn CO2 tương đương ra môi trường mỗi năm. Doanh nghiệp cũng thu gom và tái chế lon nhôm với dự án Can to Can. Đây là một sáng kiến tiên tiến nhằm thúc đẩy hoạt động tái chế, quản lý và giảm thiểu chất thải.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 (HEF 2023), đại diện MM Mega Market, ông Aswin Techajareonvikul và ông Bruno Jousselin được mời vào top 100 CEO hàng đầu trong nhiều lĩnh vực cùng tham dự chương trình “Kết nối CEO 100 Tea Connect”.

Tại chương trình Kết nối CEO 100 Tea Connect, MM Mega Market có cơ hội chia sẻ trong việc tuân thủ những hướng dẫn của quốc gia về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và đặt ra cam kết riêng đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Từ ngày 13-17/9/2023, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM, MM Mega Market đặt gian hàng giới thiệu sản phẩm xanh nhãn riêng MM Bio và trưng bày Trạm tái sinh tự động cho chai nhựa và lon nhôm tại GRECO 2023.

Tân dụng lợi thế trong việc phát triển mô hình cung ứng thực phẩm sạch, khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, nhãn hàng riêng MM Bio đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt về sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ.

Với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, MM Mega Market góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trạm tái sinh tự động là một dự án hợp tác giữa MM Mega Market và Alta nhằm khuyến khích người tiêu dùng Việt Nam tham gia vào vòng tuần hoàn tái chế vỏ chai nhựa, lon nhôm và quản lý rác thải nhựa khép kín. Từ tháng 9/2023, Trạm tái sinh chính thức đi vào sử dụng tại 8 trung tâm MM ở TP.HCM và Hà Nội.

Đồng hành cùng HEF 2023, MM Mega Market một lần nữa khẳng định vị thế là Doanh nghiệp xanh tiên phong trong những chiến lược phát triển kinh tế bền vững, đóng góp vào mục tiêu chung “Tăng trưởng xanh - Hướng tới phát triển bền vững” của Việt Nam.