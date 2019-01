Mitsubishi Triton 2019 lộ giá bán

(VTC News) - Trước ngày ra mắt, một số đại lý của Mitsubishi đã cho phép khách hàng trải nghiệm mẫu bán tải Triton 2019 và tiết lộ giá bán của mẫu xe này.

Mitsubishi Triton 2019 dự kiến sẽ đến tay khách hàng tại thị trường VIệt Nam vào 19/1 tới. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 1 mẫu xe mới đã xuất hiện sớm tại các đại lý để khách hàng trải nghiệm và đặt cọc.

Phiên bản Mitsubishi Triton mới sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là MIVEC 4x2 AT và MIVEC 4x4 AT. Các phiên bản khác dự kiến được đưa về sau. Một số đại lý tiết lộ, Triton 2019 có giá dự kiến 730 triệu đồng cho phiên bản 4x2 và 819 triệu đồng cho phiên bản 4x4 AT.

Giá bán dự kiến của Mitsubishi Triton là 730 triệu và 819 triệu đồng.

Xe trang bị động cơ dầu diesel MIVEC dung tích 2,4L cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại đạt ngưỡng 430 Nm tại 2.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản 4x4AT được trang bị hệ dẫn động 2 cầu mới với tên gọi “Select 4WD-II” đi kèm chế độ chọn địa hình offroad.

Mẫu xe trang bị 2 túi khí, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ xuống dốc HDC, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa mã hóa chống trộm…

Ở phân khúc xe bán tải, Mitsubishi Triton có doanh số không cao. Theo đó, doanh số bán xe Mitsubishi Triton trong năm 2017 đạt 2.200 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được 183 chiếc.

So với các đối thủ trong phân khúc như Ford Ranger, Chevrolet Colorado thì Triton còn kém khá xa. Cụ thể, trong năm 2017, tổng doanh số của Chevrolet Colorado là 3.082 chiếc và Ford Ranger là 14.926 chiếc.

Sang năm 2018, do ảnh hưởng của Nghị định 116, nên nhiều mẫu xe nhập khẩu không thể đưa về Việt Nam kinh doanh. Do đó, doanh số của các dòng xe bán tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, doanh số của Ford Ranger (tính tới hết tháng 11/2018) là 6.747 chiếc, Chevrolet Colorado là 3.473 chiếc và Mitsubishi Triton 1.708 chiếc. Như vậy, xét trong 2 năm qua, doanh số của Mitsubishi Triton chưa thể đuổi kịp 2 mẫu xe bán tải Ford Ranger và Chevrolet Colorado. Đây chính là thách thức với phiên bản Triton 2019 thế hệ mới.

Việt Vũ