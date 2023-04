Minh Triệu cùng 50 người mẫu trình diễn trong show thời trang hè

(VTC News) -

Phong cách Exotic ngập tràn màu sắc rực rỡ cho mùa hè 2023 sẽ được NTK Katy Nguyễn thể hiện một cách sự bay bổng, sáng tạo trong show "Exotica". Đây là show diễn đặc biệt, kỷ niệm cột mốc 10 năm của XITA - thương hiệu Resort-wear hàng đầu Việt Nam.

Show diễn sẽ diễn ra ngày 9/5 tại TP.HCM với sự tham gia của 50 người mẫu cùng 300 khách mời.

NTK Katy Nguyễn.

Trong show “Exotica”, XITA sẽ giới thiệu bộ sưu tập với cảm hứng “Golden Tropical" với 70 thiết kế mới nhất dành cho mùa hè 2023. Vẫn khai thác thế mạnh DNA riêng biệt, NTK Katy Nguyễn sẽ thể hiện sự sáng tạo không ngừng khi kết hợp những tông màu nóng với nhau, đồng thời nhấn vào các hoạ tiết cùng chi tiết xẻ ngực sâu, xẻ tà cao. Các gam màu trắng, vàng gold, cam, xanh lá… được XITA sử dụng trên nền chất liệu quen thuộc của Resort-wear như lụa, chiffon, linen...

Ngoài ra trong BST lần này, XITA còn đưa kỹ thuật đan macramé, smocking, thêu đính .. với mong muốn mang đến một bộ sưu tập “rất XITA” những cũng vô cùng mới mẻ..

Tham gia trình diễn tại show thời trang “Exotica” là 50 người mẫu hàng đầu làng thời trang, đặc biệt siêu mẫu Minh Triệu được chọn làm gương mặt Firstface. Giám khảo cuộc thi The Face Vietnam 2023 vốn gắn bó với XITA từ những ngày đầu thành lập. Cô đã nhiều lần trở thành nàng thơ của XITA trong các bộ ảnh campain hay đóng vai trò quan trọng trong mỗi show diễn của thương hiệu. Ngoài Minh Triệu, nhiều model khác sẽ được XITA lựa chọn trong buổi casting vào ngày 25/4 tại TP HCM.

Minh Triệu và Hà Anh trong các thiết kế của XITA.

NTK Katy Nguyễn từng theo học Học viện Thời trang London tại Hà Nội. Cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng Happer’s Bazzar, Đẹp Magazine, L’officel, Her World... Năm 2018, cô thắng giải Her World Young Achiever Award hạng mục "Nhà thiết kế của năm" do bạn đọc bình chọn.

Giữa màu sắc đa dạng của làng thời trang Việt, XITA nổi bật và khác biệt khi là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam đi theo phân khúc Resort-wear, sáng tạo những mẫu trang phục cao cấp dành cho phái đẹp trong các chuyến nghỉ dưỡng. Các thiết kế của XITA gợi cảm, phóng khoáng nhưng không kém phần thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp hình thể của người mặc, đồng thời giúp họ đề cao lối sống hiện đại với tinh thần độc lập, mạnh mẽ, tự tin.

Minh Triệu gắn bó với XITA trong rất nhiều chiến dịch thời trang.

Với những trang phục tôn vóc dáng người mặc một cách tinh tế, nổi bật theo cách riêng, XITA cùng phong cách Exotic đồng hành cùng nhiều phụ nữ hiện đại, những ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Minh Hằng, Hà Anh, Phương Mai… suốt nhiều năm qua. Các cuộc thi hoa hậu của Việt Nam đều ngỏ lời mời XITA đồng hành trong phần thi trang phục áo tắm.

