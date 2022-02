Minh Cúc 'Hương vị tình thân': Tôi không thể đèo bòng thêm một người đàn ông nữa

Diễn viên Minh Cúc sinh năm 1986, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Năm 2019, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách “Về nhà đi con”. Mới đây, diễn viên Minh Cúc tiếp tục để lại dấu ấn khi tham gia phim “Hương vị tình thân”. Trên màn ảnh, các nhân vật do Minh Cúc đảm nhận đều hiện lên với hình ảnh rất vui vẻ, hầm hố… nhưng ít ai biết đời cô khá truân chuyên.

Chưa thỏa mãn với vai diễn nào

- Là người gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân, không có gia đình trọn vẹn, khi tham gia vào các dự án phim về đề tài gia đình, chị có thấy “chạnh lòng” không?

Khi tham gia “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”, tôi thấy mình không cảm nhận được tình thân đó ở ngoài cuộc sống. Tôi đã ly hôn nên khi tham gia những bộ phim này, mình không được hưởng tình yêu, những điều may mắn ở ngoài đời, thì mình cho mình say đắm trong phim. Dù chỉ là phim thôi, thế nhưng vẫn có những cảm giác rất là yêu, vui và an toàn.