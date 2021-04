MIKGroup chính thức phân phối căn hộ Imperia Smart City cho người nước ngoài

(VTC News) -

Đại diện MIKGroup và Tân Long Land ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án Imperia Smart City

Những năm trở lại đây, hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc Tế đã có nhiều bước tiến thay đổi vượt bậc. Việt Nam đã và đang trở thành quốc gia đạt các tiêu chí về An toàn – Thân thiện – Giàu tiềm năng. Đó cũng chính là lý do, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho rất nhiều các nhà đầu tư, khách hàng nước ngoài mong muốn được an cư, làm việc hay kinh doanh tại Việt Nam.

Sở hữu vị trí đắc địa được coi là tọa độ "vàng" kết nối với các giao điểm trung tâm tại khu vực phía Tây cùng chất lượng đầu tư căn hộ cao cấp, Imperia Smart City không chỉ là dự án thu hút khách hàng Việt mà còn nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các nhà đầu tư, cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu đó, MIKGroup quyết định phân phối quỹ căn hộ tại Imperia Smart City tới tay những khách hàng nước ngoài đang có nhu cầu sở hữu.

Với mong muốn tìm kiếm những đối tác, đại lý phân phối đủ tiềm lực, uy tín và kinh nghiệm trong việc kết nối với khách hàng quốc Tế, MIKGroup đã lựa chọn Tân Long Land trở thành đại lý phân phối chiến lược các sản phẩm căn hộ tại dự án căn hộ Imperia Smart City.

Tân Long Land được biết đến là đơn vị sở hữu hệ thống phân phối dự án, chuyển nhượng bất động sản thứ cấp và cho thuê chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là đơn vị tham gia vào mảng cho thuê cho khách hàng là người nước ngoài sống tại Việt Nam từ năm 2001.

Với kinh nghiệm lâu năm và hệ thống nhân viên nhiệt huyết, am hiểu thị trường và khách hàng, MIKGroup tin tưởng Tân Long sẽ trở thành “cánh tay nối dài” đưa những sản phẩm chất lượng tại Imperia Smart City tới những khách hàng tiềm năng.

Đại diện MIKGroup trao chứng nhận hợp tác cho đại diện Tân Long Land.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện đơn vị phát triển dự án MIKGroup đã chia sẻ tâm huyết về việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, giàu tiện ích, tối ưu công năng sử dụng. Dự án Imperia Smart City được đầu tư quy hoạch đồng bộ, thông minh, không chỉ thiết lập môi trường sống trong lành, không gian sống chuẩn mực mà còn giúp xây dựng cộng đồng cư dân thành đạt. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng về sự hợp tác giữa hai bên và mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, cơ hội sở hữu cho khách hàng và cư dân tương lai.

Về phía Sàn bất động sản Tân Long - Ông Lê Tiến Liêm – Tổng giám đốc chia sẻ: “Qua khảo sát, chúng tôi nắm được nhu cầu sở hữu căn hộ của khách hàng nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại quanh khu vực này là rất lớn. Do đó, chúng tôi tự tin khi phân phối dự án Imperia Smart City và sẽ phát huy tối đa năng lực chuyên môn, mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng đồng thời mang lại sự thành công cho đối tác”.

Tổng quan dự án Imperia Smart City.

Bên cạnh sự đảm bảo uy tín về chất lượng và tiến độ, dự án Imperia Smart City còn sở hữu những ưu thế nổi trội trong đại đô thị khi tọa lạc tại vị trí trung tâm giúp cư dân hưởng trọn cuộc sống “một bước chân ngàn tiện ích”. Imperia Smart City đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tới giải trí. Đặc biệt là dự án nằm liền kề công viên trung tâm rộng 10,2ha với mặt hồ điều hòa rộng 4,8ha đây cũng chính là một trong những lý do giúp Imperia Smart City chinh phục khách hàng suốt thời gian qua.

Hệ thống tiện ích đa dạng tại Imperia Smart City.

Chưa dừng lại ở đó, dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với các trung tâm văn hóa hành chính, thương mại quan trọng khu vực phía Tây như: Bộ Ngoại giao, TT Hội nghị Quốc Gia, SVĐ Mỹ Đình, BigC Thăng Long, Trung Hòa Nhân Chính, Keang Nam, Cầu Giấy…, nơi đây được coi là khu vực tập trung đông đúc cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Với những lý do đó, MIKGroup tin tưởng rằng Imperia Smart City sẽ trở thành dự án được khách hàng, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và lựa chọn.