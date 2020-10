Miền Trung tiếp tục có đợt mưa to kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ ngày 17-21/10, ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, trong đó Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Người dân tại rốn lũ Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) nhận những gói mì tôm hỗ trợ. (Ảnh: Nguyễn Do)

Từ nay đến 18/10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Trung tâm khí tượng cũng cảnh báo, sau 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 17/10:

Hà Nội sáng và đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, riêng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, C có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ.