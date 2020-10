Miền Trung mưa lớn, cầu thủ SHB Đà Nẵng đại chiến Hải Phòng trên 'sân ruộng'

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng chiều qua (10/10) diễn ra trên mặt sân xấu và lầy lội. Vạch sân bị kẻ méo mó, nguệch ngoạc; mặt sân không đủ tốt để trái bóng lăn với tốc độ bình thường.

Mưa lớn ở miền Trung khiến sân Hòa Xuân không thể đảm bảo mặt cỏ, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chuyên môn của cuộc so tài. Thi đấu trên mặt sân lầy lội, trơn trượt, các cầu thủ cũng hạn chế vào bóng nguy hiểm và phô diễn kỹ thuật cá nhân.

Vạch sân được kẻ méo mó.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng phải thi đấu trên mặt sân lầy lội.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng và Hải Phòng phải sử dụng rất nhiều đường bóng bổng để hạn chế tác động của mặt sân. Bàn thắng duy nhất của trận đấu (do Ismael Akinade thực hiện) cũng đến từ một đường tạt bổng từ biên.

Mưa lớn tại miền Trung đang khiến các trận đấu tại đây ảnh hưởng nặng nề. Trận đấu giữa CLB Huế và Long An ở vòng 1 giai đoạn 2 giải hạng Nhất phải hoãn lại do sân Tự Do (Huế) ngập nước.

Chia sẻ với VTC News, Chủ tịch Nguyễn Húp của CLB Quảng Nam cho rằng nếu V-League kéo dài tới cuối năm, các đội miền Trung sẽ ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết, do mưa lớn và bão lũ khiến cơ sở vật chất, sân bãi cho bóng đá chịu ảnh hưởng nặng nề.