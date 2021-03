(VTC News) -

Giờ trái đất năm nay với thông điệp “Speak up for nature”- “Hãy lên tiếng vì thiên nhiên”, tập trung vào hai chủ đề “Tiết kiệm năng lượng- Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”.

Đây là lần thứ 13 liên tiếp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, với mong muốn xây dựng Hội An trở thành thành phố Sinh thái, Văn hóa và Du lịch, tạo dựng điểm đến và không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên cho du khách muôn phương.

Năm nay, UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam không tổ chức lễ phát động và tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thành phố đã kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cộng đồng hưởng ứng bằng cách tắt các thiết bị điện chiếu sáng không cần thiết; tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngày hôm nay, TP. Hội An ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng chương trình “Một giờ vì Hội An sạch hơn”.

Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021.

Tại TP. Đà Nẵng, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai các tuyên truyền trực tuyến trên các mạng xã hội, website, gửi email kêu gọi cơ quan, đơn vị, người dân tắt biển quảng cáo và thiết bị chiếu sáng không cần thiết và cùng tắt đèn trong một giờ đồng hồ.

Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: “Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp làm theo hình thức online, trực tuyến chứ không tổ chức các sự kiện, do ảnh hưởng dịch bệnh. Chủ yếu là tuyên truyền qua các trang web, gửi qua mail, zalo… vận động người dân tắt đèn, doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện trong thời gian giờ trái đất. Thành phố cũng yêu cầu Công ty điện chiếu sáng tắt các biển quảng cáo dọc đôi bờ sông Hàn".