Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi áp cao lục địa được tăng cường ở phía Bắc nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 20/5, nắng nóng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ kết thúc; Bắc Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ trong ngày 20/5.

Từ ngày 22-24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ 21-24/5, có mưa dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nắng nóng diện rộng kết thúc, ngày 21/5 nắng nóng cục bộ còn xảy ra ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón mưa dông giải nhiệt sau đợt nắng nóng gay gắt.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/5:

Phía Tây Bắc Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh vùng núi gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Trương Huyền