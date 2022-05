Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sau những ngày nắng với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 30 độ C, miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa kéo dài nhiều ngày.

Sáng sớm nay (6/5), tại các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc bắt đầu xuất hiện mưa dông, một số điểm mưa vừa như Kiến Thiết (Tuyên Quang) 27mm, Nà Tấu (Điện Biên) 31,6mm, Sơn La 35,2mm... Dự báo đêm nay đến 7/5, mưa dông sẽ lan rộng ra các khu vực Đông Bắc.

Miền Bắc sắp đón mưa dông kéo dài nhiều ngày. (Ảnh minh hoạ)

Từ 7-11/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 7-9/5 mưa rào và dông rải rác trên khu vực Bắc Bộ. Hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì ở khu vực này trong hai ngày 12 và 13/5. Từ 14/5, lượng mưa giảm dần.

Từ chiều tối 8/5 và 13-14/5, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Bên cạnh đó, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác từ nay đến 9/5. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm khí tượng cho biết thêm, từ 11/5 đến 20/5, nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ C, trong đó Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%.

Thời kỳ ngày 21/5 đến 31/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn 0-0,5 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 15-25%; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10-20%.

"Nhiệt độ trung bình tháng 5/2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN 0,5-1 độ C, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn 1-1,5 độ C.

Ngoài ra, tổng lượng mưa tháng 5/2022 tại Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng thấp hơn TBNN phổ biến từ 5-15%; các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%, Tây Nguyên - Nam Bộ có nơi trên 60%", Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định.