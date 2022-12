Miền Bắc duy trì thời tiết rét mướt, miền Trung mưa lớn kéo dài trong tuần tới

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong hai ngày đầu tuần tới, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trời rét, có nơi dưới 5 độ C. Mưa lớn ở miền Trung có thể kéo dài nhiều ngày.

Cụ thể, chiều nay (4/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Đầu tuần tới, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 5 độ C.

Chiều tối và đêm 4/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ C.

Trong đó, đêm 4/12 và ngày 5/12, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ dao động 11-14 C, có nơi dưới 11 C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ13-16 C; Bắc Trung Bộ 15-18 độ C.

Đêm 5/12 và ngày 6/12, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên giảm nhẹ khoảng 1 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong ngày đầu tuần tới, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An mưa rải rác. Từ đêm 4-6/12, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn Trung Trung Bộ khả năng kéo dài tới 9/12.

Bên cạnh đó, Tây Nguyên cục bộ mưa vừa, mưa to trong ngày đầu tuần tới. Từ 7-9/12, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong tháng 12, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Trong tháng, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có thể tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng.