Microsoft vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới

(VTC News) -

Trong báo cáo kinh doanh mới nhất, Apple cho biết họ đạt doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng của Phố Wall trong quý 3/2021 do những hạn chế của chuỗi cung ứng. CEO Tim Cook cho biết rằng sự sụt giảm doanh thu lên đến 6 tỷ USD so với dự đoán, ông còn dự kiến các vấn đề chuỗi cung ứng tồi tệ hơn trong quý 4 sẽ khiến sự sụt giảm doanh thu có thể tiếp tục.

Doanh số bán iPhone của Apple đã tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cũng không đạt được kỳ vọng như những gì mà giới phân tích đặt ra. Tuy nhiên, doanh số iPhone trong quý 3 của Apple chỉ bao gồm một vài ngày bán iPhone 13.

Apple là công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD và 2.000 tỷ USD. Công ty đã trở thành công ty giao dịch công khai có giá trị nhất thế giới khi vượt qua gã khổng lồ dầu mỏ Saudi Aramco về giá trị vốn hóa thị trường vào năm ngoái.