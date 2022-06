Microsoft khai tử trình duyệt Internet Explorer huyền thoại

(VTC News) -

Microsoft cho biết kể từ ngày 15/6, công ty này sẽ vô hiệu hóa trình duyệt Internet Explorer (IE) được tích hợp sẵn trên các hệ điều hành Windows kể từ năm 1995. Lý do, IE không còn tương thích với phần lớn website hiện nay.

Cũng trong thông báo của Microsoft, Internet Explorer (phiên bản mới nhất IE11) sẽ kết thúc sứ mệnh sau 27 năm phục vụ trên nhiều hệ điều hành Windows, đồng thời kêu gọi người dùng chuyển sang sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.

Internet Explorer là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới từ năm 1995 cho đến đầu những năm 2000, giai đoạn Microsoft thống trị thế giới công nghệ, trước khi Google, Facebook và TikTok xuất hiện.

Microsoft bắt đầu ngừng hỗ trợ IE11 trên Windows 10 kể từ ngày 15/6. (Ảnh: Shutterstock)

Mặc dù việc tích hợp IE vào Windows mang đến cho người dùng khả năng duyệt web tốt trong những ngày đầu, nhưng điều này cũng dẫn đến việc kìm hãm sự cạnh tranh. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trình duyệt này nhanh chóng tụt hậu trước những “hậu bối” như Firefox của Mozilla và sau đó là Google Chrome.

Chrome đang là trình duyệt web PC phổ biến nhất, và đó là lý do khiến trình duyệt Edge hiện tại dựa trên Chromium mà không phải công nghệ nội bộ của Microsoft. Dù vậy Chrome cũng gặp phải những khó khăn IE từng đối mặt trong quá khứ.

Kết quả nghiên cứu gần đây của Lansweeper cho thấy, khoảng 47% số máy tính để bàn (PC) đang sử dụng hệ điều hành Windows 10 sẽ bị ảnh hưởng bởi việc IE 11 ngừng hoạt động. Dữ liệu này được thu thập từ 9 triệu máy tính đến từ hơn 33.000 cơ quan, tổ chức trên thế giới.

Được biết, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ IE 11 trong hai giai đoạn. Đầu tiên sẽ chuyển hướng người dùng đến Edge mỗi khi họ cố gắng mở IE11 một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Công ty cũng sẽ đảm bảo mọi ứng dụng sử dụng IE11 làm trình duyệt mặc định đều được chuyển sang Edge.

Microsoft đã nhấn mạnh điều này sẽ không được thực hiện thông qua Windows Update, vì vậy việc cố gắng chặn các bản cập nhật để bỏ qua chuyển hướng này sẽ không ý nghĩa gì. Giai đoạn thứ hai sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn IE 11 ngay sau khi giai đoạn đầu kết thúc.

Bất chấp thời đại của Internet Explorer đi đến hồi kết, IE với người dùng Internet toàn cầu vẫn là trình duyệt có ảnh hưởng. Một cuộc khảo sát của Roy Morgan do Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia thực hiện vào tháng 9/2021 cho thấy các trình duyệt mà mọi người biết đến nhiều nhất là Chrome (95%), tiếp theo là Internet Explorer (85%), Firefox (81%), Apple Safari (80%) và Edge (69%).

Cuộc khảo sát tương tự cũng cho thấy, 28% người được khảo sát sử dùng Internet Explorer trên máy tính của họ, so với 81% người dùng Chrome - bao gồm 73% người dùng Safari. Lý do chính mà mọi người đưa ra để sử dụng Internet Explorer là nó đã được cài đặt sẵn trên máy tính của họ và không lý do gì để sử dụng trình duyệt khác.