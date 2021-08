Mì Hảo Hảo của Acecook bị thu hồi ở thị trường Ireland

(VTC News) -

Ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) cho biết, cơ quan này đã thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền do có thành phần Ethylene Oxide. Trong đó, bao gồm 2 sản phẩm của Việt Nam là miến Good và mì tôm chua cay Hảo Hảo do Công ty Acecook sản xuất.

Toàn văn thông báo thu hồi các sản phẩm mì ăn liền của FSAI. (Ảnh: FSAI)

“Một số lô sản phẩm mì ăn liền đang bị thu hồi do có chứa Ethylene Oxide – thành phần thuốc trừ sâu. Thành phần này không được phép sử dụng trong thực phẩm bán tại Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm có chất này không gây nguy hiểm cấp tính, nhưng có thể gây vấn đề về sức khỏe nếu tiếp tục tiêu thụ trong một thời gian dài. Do đó, cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc với chất này. Thông báo thu hồi tại điểm bán hàng sẽ được hiển thị trong các cửa hàng được cung cấp cùng các lô liên quan”, thông báo của FSAI cho biết.

Sản phẩm miến bị thu hồi do chứa Ethlene Oxide. (Ảnh: FSAI)

Hiện có 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của FSAI, bao gồm mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, hạn sử dụng đến 24/9/2022), miến Good vị sườn heo (loại 56 g, hạn sử dụng đến 10/11/2022), mì Yato vị hải sản (loại 120 g, hạn sử dụng đến 30/11/2022).

Tại châu Âu, Ethylene Oxide được xếp loại là một sản phẩm thuốc trừ sâu bị cấm. Việc sử dụng Ethylene Oxide để khử trùng thực phẩm là không được phép. Ethylene Oxide được phân loại trong nhóm 1B tương ứng về khả năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản, và ở loại 3 về độc tính cấp tính, theo quy định Reg. 1223/2009/EC của Hội đồng châu Âu.