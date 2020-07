MG HS - mẫu xe SUV đối thủ của Hyundai Tucson, Mazda CX-5 có gì đặc biệt?

Tại Việt Nam, MG HS được phân phối với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản 1.5T 2WD AT Sport được bán với giá 788 triệu đồng, phiên bản 2.0T 2WD AT Trophy có giá 999 triệu đồng. Ngoài ra, HS còn một phiên bản 2.5T 2WD AT Trophy dự kiến được ra mắt trong tháng 9 tới nhưng giá bán chưa được nhà sản xuất công bố.