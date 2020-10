MG HS có đáng mua với giá bán gần 800 triệu đồng?

Các công nghệ an toàn trên MG HS không quá nhiều, phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 4 túi khí, kiểm soát cân bằng động, kiểm soát độ bám đường, kiểu soát chống lật xe... Phiên bản cao cấp nhỉnh hơn đôi chút với những trang bị nổi bật như 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa an toàn. MG không trang bị cho những mẫu xe của mình các công nghệ an toàn chủ động mới đang được dần phổ biến tại Việt Nam.