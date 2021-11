META nâng cao hiểu biết về an toàn trực tuyến qua nhạc Rap

(VTC News) -

MV “Thì phải như anh” ra mắt vào tối 24/11/2021, trong sự kiện livestream đặc biệt với sự tham gia của Ricky Star diễn ra trên trang Meta Việt Nam và trang cá nhân của nam rapper. Đây là một phần trong những nỗ lực của Tập đoàn Meta hướng đến việc nâng cao nhận thức người dùng về 5 vấn đề thường gặp phải trên mạng xã hội, từ đó đảm bảo một trải nghiệm số an toàn, tích cực cho cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

Dưới sức ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng Internet và mạng xã hội đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Theo một nghiên cứu của mạng xã hội Facebook, hiện có hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng Internet.

Trong giai đoạn từ năm 2013 – 2020, thời gian dành để truy cập mạng xã hội của người Việt đã tăng hơn 40% (2). Bên cạnh việc tận hưởng các giá trị kết nối và chia sẻ thông tin, người dùng cũng phải đối mặt với không ít vấn đề, điển hình liên quan tới khía cạnh bảo mật, kiểm chứng nguồn tin và bảo vệ bản thân trước các nguy cơ bị lừa đảo hay quấy rối.

Tận dụng tính lan tỏa của loại hình rap, Meta kết hợp với Ricky Star - Top 5 rapper lọt vào vòng chung kết chương trình Rap Việt mùa đầu tiên, để trực tiếp đưa ra những lời khuyên cho người dùng theo một cách thật sáng tạo, bắt tai, gây ấn tượng và dễ nhớ.

Cụ thể, MV “Thì phải như anh” dẫn dắt khán giả khám phá loạt “bí kíp” giúp hình thành một thói quen trải nghiệm Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng thật an toàn và văn minh, xoay quanh 5 chủ điểm chính: Bảo mật tài khoản, Bảo vệ quyền riêng tư, Chống lại các hành vi lừa đảo, Nhận biết tin giả, và Phòng chống bắt nạt và quấy rối trên mạng.

Với sản phẩm âm nhạc kết hợp này, Meta và ekip sáng tạo kỳ vọng nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi tích cực của người dùng, góp phần xây dựng một cộng đồng sử dụng Internet và mạng xã hội văn minh, tiến bộ.

Ông Khôi Lê, Giám đốc kinh doanh toàn cầu tại Việt Nam của Meta (trước đây là Tập đoàn Facebook) cho biết: “Bằng cách đưa ra những thông tin thiết thực về an toàn trực tuyến và giúp nâng cao kỹ năng số dưới dạng một MV nhạc rap, chúng tôi muốn đem đến cho người dùng những kiến thức và kỹ năng cần thiết theo một cách thức hoàn toàn mới, giúp người dùng Việt Nam xây dựng một môi trường trực tuyến lành mạnh để mọi người có thể tự do thể hiện cá tính của mình. Meta cam kết nỗ lực không ngừng để đem đến cho người dùng Việt Nam cũng như toàn cầu những trải nghiệm số an toàn, giàu ý nghĩa”.

Rapper Ricky Star chia sẻ: “Là một người dùng mạng xã hội tích cực, đồng thời ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân với tư cách một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng đối với fan hâm mộ và cộng đồng, Ricky Star rất vinh dự được hợp tác với tập đoàn Meta ra mắt MV ‘Thì phải như anh’.

Tôi mong rằng sản phẩm âm nhạc của mình sẽ được đông đảo công chúng yêu thích, có đời sống riêng và quan trọng là các thông điệp truyền tải trong tác phẩm sẽ được đón nhận và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Hy vọng rằng qua MV ‘Thì phải như anh’, người dùng Internet Việt Nam sẽ có được những hiểu biết sâu sắc về an toàn trực tuyến, từ đó biết cách sử dụng đúng đắn, tận hưởng trọn vẹn những lợi ích mà không gian số và mạng xã hội đem lại”.

MV “Thì phải như anh” là một sáng kiến mới nằm trong khuôn khổ chương trình “We Think Digital” - “Tư duy thời đại số” được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh, phụ huynh và các giáo viên các kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân số có trách nhiệm.

Cho đến nay, chương trình đã cung cấp các khóa tập huấn và tài liệu giáo dục về các kỹ năng số quan trọng như cách bảo vệ danh tính số, tư duy phản biện, tôn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự thấu cảm trên môi trường trực tuyến cho 428.932 học sinh, sinh viên và 16.164 giáo viên tại 32 tỉnh thành trên cả nước.