Messi, Mbappe đua Quả Bóng Vàng World Cup 2022: Ai là người phán xử?

(VTC News) -

Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football hay giải thưởng The Best của FIFA được quyết định dựa trên kết quả bỏ phiếu từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, không giống như 2 danh hiệu kể trên, Quả Bóng Vàng World Cup lại chỉ do một nhóm chuyên gia quyết định.

Nhóm này được gọi là Tổ nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, do cựu HLV Arsene Wenger - hiện đang giữ chức trưởng bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - đứng đầu. Các thành viên khác của nhóm nghiên cứu là Jurgen Klinsmann (Đức), Alberto Zaccheroni (Italy), Cha Du-ri (Hàn Quốc), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragon (Colombia) và Pascal Zuberbuhler (Thụy Sĩ).

Nhóm nghiên cứu do cựu HLV Arsenal - Arsene Wenger dẫn đầu sẽ đánh giá từng cầu thủ và quyết định danh hiệu Quả bóng vàng World cup 2022 (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh đó, nhóm này còn được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia thu thập, nghiên cứu, phân tích dữ liệu và hiệu suất trong bóng đá do Ulf Schott - trưởng phòng chương trình hiệu suất cao của FIFA, và Chris Loxston – trưởng nhóm phân tích số liệu của FIFA dẫn đầu.

Việc lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ không được quyết định bằng cảm tính. Họ có nhiệm vụ phân tích số liệu của mọi trận đấu tại World Cup 2022. Từ đó, ban tổ chức giải đấu này sẽ chọn ra những cái tên xứng đáng cho các danh hiệu cá nhân, bao gồm cả Quả bóng vàng.

Nhóm nghiên cứu của Arsene Wenger đã hoạt động xuyên suốt hành trình của World Cup 2022. Đây chính là đơn vị chịu trách nhiệm đo lường và công bố thông số trận đấu cho các đơn vị truyền hình, truyền thông và các đội tuyển. Nhờ đó, khán giả có thêm những góc nhìn mới mẻ và thú vị hơn ở trong và sau trận đấu.

Từ trái sang: Pascal Zuberbuhler, Jurgen Klinsmann, Sunday Oliseh, Arsene Wenger, Alberto Zaccheroni, Cha Du-ri và Faryd Mondragon (Ảnh: FIFA)

Ngoài việc phân tích và trình diễn số liệu, bộ phận nghiên cứu do Wenger dẫn đầu còn có nhiệm vụ tìm hiểu về xu hướng và sự thay đổi đáng chú ý của bóng đá trong tương lai. Từ đó, các HLV và chuyên gia bóng đá trên toàn thế giới có thể điều chỉnh phương pháp cũng như giáo án tập luyện, qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo tài năng trẻ.

“Chúng tôi muốn theo sát, phân tích và diễn giải mọi thứ diễn ra trên sân cỏ. Về cơ bản, điều này rất có ích cho đội ngũ phân tích chuyên môn lẫn khán giả. Chúng tôi không chỉ thu thập nhiều số liệu hơn, mà còn tìm ra điểm cân bằn giữa số lượng và chất lượng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người có cái nhìn khoa học hơn về giải đấu ngay khi nó diễn ra, chứ không phải là vài tháng sau”, Arsene Wenger giải thích.