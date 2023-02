Messi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

(VTC News) -

Lionel Messi lần thứ hai giành giải thưởng FIFA The Best dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Siêu sao người Argentina giành chiến thắng trước Kylian Mbappe và Karim Benzema trong cuộc bầu chọn do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.

Trong năm 2022, dấu ấn đậm nhất của Messi là chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina. Cầu thủ 34 tuổi ghi được 6 bàn thắng, phá nhiều kỷ lục và giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Tuy nhiên, Messi không giành giải Quả Bóng Vàng 2022.

Messi giành giải FIFA The Best.

"Thật tuyệt vời. Thật vinh dự cho tôi khi có mặt ở đây và nhận giải thưởng này. Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có các đồng đội. Tôi đã hoàn thành giấc mơ mà mình hi vọng suốt một thời gian dài. Rất ít cầu thủ có thể đạt được điều đó và tôi may mắn được như vậy", Messi phát biểu sau khi nhận giải thưởng.

Siêu sao người Argentina cũng viết lên mạng xã hội sau đó: "Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi giành được giải thưởng này. Gửi đến toàn đội Argentina, gia đình và bạn bè của tôi, tới 45 triệu người Argentina luôn tin tưởng chúng tôi. Chúc mừng tất cả những người đã giành giải FIFA The Best, đặc biệt là Lio Scaloni và Dibu (HLV Scaloni và thủ môn Martinez), những người giành giải rất xứng đáng".

Đồng đội của Lionel Messi là Emiliano Martinez giành giải thủ môn xuất sắc nhất. HLV Lionel Scaloni là HLV trưởng xuất sắc nhất. Cả hai đều là những nhân tố quan trọng cùng Messi giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina.

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas (Tây Ban Nha) là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thủ môn hay nhát là Mary Earps (Anh). HLV xuất sắc nhất là Sarina Wiegman (Anh).

Đội hình tiêu biểu năm 2022 - FIFA The Best Thủ môn: Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ) Hậu vệ: Joao Cancelo (Man City/Bayern Munich, Bồ Đào Nha), Virgil van Dijk (Liverpool, Hà Lan), Achraf Hakimi (PSG, Maroc) Tiền vệ: Casemiro (Real Madrid/Man Utd, Brazil), Kevin De Bruyne (Man City, Bỉ), Luka Modric (Real Madrid, Croatia) Tiền đạo: Kazim Benzema (Real Madrid, Pháp), Erling Haaland (Dortmund/Man City, Na Uy), Kylian Mbappe (PSG, Pháp), Lionel Messi (PSG, Argentina)

Phương Mai