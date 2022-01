Messi gạch tên Lewandowski và Ronaldo ở phiếu bầu FIFA The Best

(VTC News) -

Robert Lewandowski giành chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm tại Lễ trao giải FIFA The Best 2021. Tiền đạo người Ba Lan vượt qua Lionel Messi và Mohamed Salah để bảo vệ thành công danh hiệu giành được ở mùa giải 2020.

Từ khi giải thưởng FIFA The Best ra đời vào năm 2016 (tách khỏi Quả bóng Vàng của France Football), Lewandowski và Cristiano Ronaldo có cùng 2 lần được vinh danh.

Trong danh sách được công bố, Messi đã gạch tên cả Lewandowski và Cristiano Ronaldo khỏi phiếu bầu chọn. Top 3 của siêu sao người Argentina lần lượt là Neymar, Kylian Mbappe và Karim Benzema. Lewandowski bầu cho Jorginho, Messi, Ronaldo, còn Ronaldo bầu cho Jorginho, N'Golo Kante và Lewandowski.

Lựa chọn của các ngôi sao tại giải FIFA The Best.

Trong số các phiếu bầu, lá phiếu của Messi gây tranh cãi hơn cả. Neymar thi đấu không thành công khi hụt danh hiệu Ligue 1 vào tay Lille, bị loại khỏi bán kết Champions League và thua chung kết Copa America. Tiền đạo người Brazil cũng thường xuyên nghỉ thi đấu vì dính chấn thương, nhưng vẫn được Messi đề cử cho vị trí số 1.

Messi và Ronaldo tiếp tục gạch tên nhau khỏi phiếu bầu, tuy nhiên, nếu Ronaldo vẫn điền tên Lewandowski cùng 2 nhà vô địch Champions League của Chelsea là Jorginho và Kante, thì Messi cho rằng Mbappe, Neymar và Benzema xứng đáng hơn Lewandowski.

Giới mộ điệu đánh giá Lewandowski đã thắng thuyết phục tại giải FIFA The Best. Chân sút của Bayern Munich in dấu giầy vào 59 bàn thắng, vô địch Bundesliga và Siêu cúp Đức. Mùa này, Lewandowski vẫn chơi thuyết phục với 24 bàn sau 34 trận, đối lập với sự chật vật của Messi với vỏn vẹn 6 bàn cho Paris Saint-Germain sau 5 tháng.

Nhờ phong độ ổn định xuyên suốt năm 2021 nên dù không vô địch Champions League hay EURO, Lewandowski vẫn được vinh danh.