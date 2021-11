Messi: Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng

(VTC News) -

Lionel Messi lần thứ bảy giành Quả Bóng Vàng. Trong cuộc bầu chọn được tổ chức bởi tạp chí France Football năm nay, siêu sao người Argentina về nhất với khoảng cách chỉ 33 điểm so với người đứng thứ hai là Robert Lewandowski.

Ngay sau khi được vinh danh trong lễ trao giải tại Paris đêm qua, siêu sao người Argentina có những phát biểu đầy bất ngờ. Messi kêu gọi ban tổ chức trao Quả Bóng Vàng cho Robert Lewandowski - danh hiệu mà tiền đạo người Ba Lan xứng đáng được nhận năm 2020 nếu giải thưởng này không bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19.

Messi giành Quả Bóng Vàng thứ bảy trong sự nghiệp.

"Tôi muốn nhắc đến cả Robert Lewandowski nữa. Được cạnh tranh với anh ấy là một vinh dự. Tất cả mọi người đều hiểu và công nhận rằng anh là người chiến thắng ở mùa giải trước. Tôi nghĩ France Football nên trao giải Quả Bóng Vàng 2020 cho anh ấy. Anh ấy xứng đáng với điều đó", Messi chia sẻ.

"Robert Lewandowski đã có một năm tuyệt vời. Hết năm này qua năm hác, anh ấy luôn tiến bộ và thể hiện rằng mình là một tiền đạo xuất sắc như thế nào.

Năm nay anh ấy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Đương nhiên anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện đẳng cấp đó trong năm tiếp theo nhờ vào màn trình diễn trên sân".

Lewandowski duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc.

Lewandowski về thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2021. Chân sút của Bayern Munich là cầu thủ có thành tích cá nhân xuất sắc nhất năm nay và anh chỉ kém Messi ở thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chân sút người Ba Lan ghi tới 64 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo cho đồng đội. Anh cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga và FIFA Club World Cup.

Năm 2020, danh hiệu Quả Bóng Vàng không được trao do bóng đá thế giới bị gián đoạn quá nhiều vì đại dịch COVID-19. Dù vậy, Lewandowski vẫn được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với danh hiệu FIFA The Best.