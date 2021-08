Messi đồng ý gia nhập PSG

(VTC News) -

Theo hàng loạt nguồn tin uy tín như ESPN, L'Equipe hay chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Lionel Messi đang trên đường gia nhập Paris Saint-Germain. Sau buổi họp báo chia tay Barcelona vào chiều nay 8/8 tại sân Camp Nou, Messi chuẩn bị cùng bố, ông Jorge Messi, hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng để chuyển tới CLB nước Pháp.

Hợp đồng của Messi với PSG có thời hạn 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Ông Jorge cùng luật sư của Messi đã nhận được bản thảo hợp đồng được gửi tới từ PSG vào sáng nay, sau cuộc thương thảo vào thứ Năm (5/8) vừa qua.

Messi chuẩn bị tới PSG.

Bên cạnh thời hạn 2 năm, PSG cũng đề nghị Messi mức lương 35 triệu euro/năm, chưa tính thưởng và các khoản phí liên quan. Messi đã đồng ý với mọi điều khoản do phía PSG đưa ra. Siêu sao người Argentina sẽ ký hợp đồng với đội bóng Pháp sau khi đội ngũ luật sư của anh thống nhất các điều khoản hợp đồng.

PSG đang lên kế hoạch để Messi đáp chuyến bay sang Pháp. Siêu sao người Argentina sẽ tiến hành kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản giao kèo lịch sử với PSG, dự kiến vào đầu tuần tới. Lần đầu tiên sau 21 năm, màu áo Messi không còn là Barca.

Theo nguồn tin của El Chiringuito - kênh truyền hình từng phỏng vấn độc quyền Chủ tịch Florentino Perez về dự án Super League, PSG đã thuê trọn tháp Eiffel vào ngày 10/8 tới. Điều này làm dấy lên dự đoán Messi có thể ra mắt hoành tráng dưới chân tháp Eiffel đúng ngày 10/8. 5 năm trước, Neymar cũng có buổi ra mắt ở tháp Eiffel.

Messi chia tay Barca sau 16 mùa giải chuyên nghiệp gắn bó.

Ở sân Parc des Princes, Messi mang áo số 19. Neymar ngỏ ý nhường đàn anh chiếc áo số 10, nhưng Messi từ chối. Anh cùng với Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma là những ngôi sao PSG không tốn phí chuyển nhượng để mang về.

Barca không nhận được khoản tiền nào do Messi ra đi theo dạng tự do. Đội bóng chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch thanh lý thêm ít nhất 2,3 ngôi sao để giảm lương. Hiện quỹ lương Barca đang vượt 95% so với mức sàn yêu cầu của ban điều hành LaLiga.

Nếu không điều chỉnh được cán cân tài chính, Barca có nguy cơ không thể đăng ký các tân binh (Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia) cho mùa giải mới.