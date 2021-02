Mercedes-Benz C-Class 2022 lộ hình ảnh trước ngày ra mắt

Trước khi chính thức ra mắt trên toàn cầu, hình ảnh rò rỉ của thế hệ Mercedes-Benz C-Class mới (tên mã W206) vừa được trang The Automobilist đăng tải.

Theo đó, Mercedes-Benz C-Class 2022 không khác biệt nhiều phiên bản chạy thử nghiệm bị các tay săn ảnh chụp lại vào tháng 9/2020. Chiếc xe trong bài viết nhiều khả năng được trang bị gói ngoại thất Avantgarde, với mặt ca-lăng chứa các nan dọc thay vì kiểu mắt lưới như hình ảnh hé lộ do Mercedes-Benz công bố.

Thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz C-Class 2022 mang nhiều điểm tương đồng với thế hệ S-Class mới. Xe có cụm đèn pha và đèn hậu sắc mảnh, đi kèm dải LED ban ngày dạng móc câu.

Tương tự, nội thất của C-Class mới cũng mang hơi hướm công nghệ giống “đàn anh” S-Class 2021, với màn hình trung tâm cỡ lớn đặt dọc trên táp-lô cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn bộ, hệ thống nút bấm vật lý được giản lược. So với S-Class, cửa gió điều hòa của C-Class 2022 có tạo hình tròn trịa hơn.

Bên cạnh thiết kế mới, một số nguồn tin dự đoán C-Class 2022 có thể sẽ là dòng xe đầu tiên của Mercedes-Benz được trang bị duy nhất động cơ hybrid.

Cụ thể, khách hàng sẽ có 4 tùy chọn động cơ hybrid, từ lai nhẹ (mild-hybrid) trên phiên bản thấp cho đến cắm sạc (plug-in hybrid) trên các bản cao, đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian.