Mẹo săn hàng sale ngày Black Friday 2020

Black Friday là một trong những dịp mua hàng giảm giá lớn nhất trong năm. Có rất nhiều ưu đãi về giá trong ngày này và chúng có thể làm choáng ngợp cả những người dày dạn kinh nghiệm shopping nhất. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn mua đồ giảm giá hiệu quả nhất trong dịp Black Friday 2020, nghĩa là săn được hàng giá hời mà không phí tiền rước về những món không cần thiết.

So sánh giá cả

Sử dụng các trang mua sắm trên mạng để so sánh giá các sản phẩm. Mỗi cửa hàng sẽ có chính sách giá nhất định, như sản phẩm giá cao đi kèm quà tặng hoặc giá giảm mạnh nhưng không kèm quà hay chế độ bảo hành. Hãy so sánh các "tùy chọn" đi kèm với sản phẩm. Một trong các chiêu trò của người bán là giảm giá sản phẩm chính và tăng giá sản phẩm đi kèm hoặc hàng tặng. Vì vậy, hãy so sánh giá của ngày thường và của ngày giảm giá để biết mức ưu đãi thực sự.

Tìm chương trình sale với sản phẩm muốn mua

Trước đây, khách hàng thường nhận được quảng cáo về hàng giảm giá ngay trước ngày Black Friday nhưng hiện nay, vì thời gian giảm giá kéo dài nên các chương trình quảng cáo cũng diễn ra sớm hơn. Thường các chương trình giảm giá diễn ra vào nửa đêm và các mặt hàng có giá thấp nhất sẽ được bán ở thời điểm đó.

Vì vậy, hãy tìm hiểu trước về thời gian giảm giá trên website các cửa hàng có thứ bạn muốn mua để không phải bỏ lỡ sản phẩm ưng ý nào. Ngoài ra, hãy tìm hiểu xem trung tâm mua sắm nào trong khu vực bạn sinh sống mà đang phát phiếu quà tặng dựa trên số tiền bạn đã chi tiêu ở đó. Những món quà này có thể giúp tiết kiệm đáng kể nếu bạn mua sắm nhiều tại cùng một trung tâm.

Hãy tìm hiểu trước về các chương trình giảm giá trước ngày Black Friday 2020.

Tìm hiểu nơi bạn muốn mua sắm

Hãy ưu tiên tìm hiểu các cửa hàng có sản phẩm bạn muốn mua để không bỏ lỡ giá tốt nhất. Hầu hết các trung tâm mua sắm đều có bản đồ trung tâm trên trang web của họ. Việc kiểm tra sơ đồ có thể giúp bạn biết nơi đậu xe, lối vào nào sử dụng để tới các cửa hàng mục tiêu của bạn, các cửa hàng nằm gần nhau và các tuyến đường tốt nhất để đi. Việc này sẽ giúp bạn có lợi thế trong khi di chuyển đến các vị trí mua hàng để không bỏ lỡ món hời của mình.

Đưa ra bằng chứng về giá gốc

Nhiều cửa hàng cam kết áp dụng giá thấp nhất vào ngày Black Friday 2020, nhưng bạn có thể đưa ra các bằng chứng về việc sản phẩm này được bán với giá rẻ hơn trước đó. Mang theo bất kỳ tờ rơi quảng cáo nào về sản phẩm muốn mua mà bạn đã lưu bên mình hoặc hình ảnh chứng minh giá trước đó của sản phẩm để đòi được một mức giá dễ chấp nhận nhất cho cả hai bên.

Việc tìm hiểu trước giá của sản phẩm giúp bạn thu được nhiều lợi ích hơn. Bạn có thể thấy rằng ngay cả những cửa hàng thường cam kết đưa ra mức giá thấp nhất cũng không làm được điều đó đối với các sản phẩm đặc biệt, nhất là trong những ngày đầu của đợt giảm giá.

Thực hiện các mẹo trên trước ngày giảm giá

Hãy hoàn thành việc tìm hiểu và nghiên cứu của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn hy vọng kiếm được vài sản phẩm giảm giá ứng ý trong ngày Black Friday 2020. Món hàng không ưng ý sẽ khiến bạn không thoải mái cho dù nó rẻ đến đâu. Việc tìm hiểu về mặt hàng muốn mua sẽ giúp bạn tránh bị lôi kéo bởi chương trình quảng cáo các sản phẩm không cần thiết.