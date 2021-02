Mẹo phòng tránh say xe cho trẻ em trong những chuyến đi xa dịp Tết

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, thông thường trẻ em ít say xe hơn người lớn nhưng trẻ dưới 2 tuổi thì ngược lại. Khi đi tàu xe, các bé độ tuổi này rất dễ gặp tình trạng ọc sữa, nôn ói. Đặc biệt là trên những quãng đường xa, trẻ phải ngồi lâu trên xe ô tô như về quê ăn Tết.

Nguyên nhân, ở trẻ nhỏ, góc tâm vị dạ dày - thực quản còn khá tù. Ở người lớn, góc tâm vị này là góc nhọn nên ngăn thức ăn trào ngược hiệu quả hơn.

Do vậy, làm sao để phòng chống say xe cho trẻ khi di chuyển trên đường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh.

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ

Nhiều người cho rằng, đi xe tốt nhất không nên ăn gì để tránh bị say, nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Ngược lại, một số nghiên cứu chứng minh rằng, đi xe khi bụng đói càng dễ kích thích tình trạng buồn nôn và nôn ở trẻ.

Do vậy, trước những chuyến đi xa, cha mẹ nên chuẩn bị cho con một phần ăn nhẹ để trẻ có thể sử dụng trong quãng thời gian di chuyển.

Ngửi trái cây có múi

Khi bị say tàu xe, trẻ thường có xu hướng buồn nôn, khó chịu và nôn nao trong người. Để giảm bớt tình trạng này, trước khi lên xe, các bậc cha mẹ nên chuẩn bị một quả cam, chanh hoặc quýt đem cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho trẻ ngửi trong lúc say xe. Việc làm này sẽ nhanh chóng cắt cảm giác cơn buồn nôn do say xe cho trẻ.

Ngoài ra, ăn cam hay quýt cũng có tác dụng rất tốt trong việc giúp trẻ phục hồi lại thể trạng ban đầu sau một quãng đường dài di chuyển mệt mỏi.

Cho bé dùng gừng

Gừng tươi hoặc bột gừng khô cũng có tác dụng tốt chống say xe mà lại không có tác dụng phụ. Việc bạn cần làm là chuẩn một miếng gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát rồi cho trẻ uống với một cốc nước ấm trước khi khởi hành khoảng 30 phút. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng cha mẹ có thể cho bé ngậm một lát gừng mỏng.

Cho con ngồi ghế trước

Say tàu xe là trạng thái tâm lý mệt mỏi, căng thẳng. Trẻ em cũng không nằm ngoài quy luật này. Tuy nhiên, cho trẻ ngồi ghế trước để chúng có thể thoải mái cử động, hít thở không khí hay ngắm cảnh là cách để giải quyết tình trạng say xe ở trẻ nhỏ.

Thậm chí, cha mẹ cũng có thể trở thành “hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ” để giới thiệu cho con những địa điểm đang và sắp đi qua. Việc làm này sẽ giúp trẻ tập trung tâm trí vào khung cảnh hay câu chuyện mà không còn nghĩ tới việc say xe.

Nói chuyện với con

Nói chuyện với trẻ, gây cười hoặc hướng trẻ tập trung tới việc khác cũng là cách để giảm bớt tình trạng say xe ở trẻ nhỏ. Bởi hầu hết những trường hợp trẻ bị say xe đều do tâm lý quá lo sợ, căng thẳng hay nhàn rỗi, không có việc gì làm trong suốt hành trình dài.

Những lúc như vậy, cha mẹ nên hát một bài hoặc chủ động trò chuyện với trẻ. Hành động này giúp đánh lạc hướng trẻ, giúp chúng tập trung hơn vào câu chuyện hoặc bài hát mà quên đi nỗi lo say xe.

Lái xe chậm, giữ xe luôn sạch sẽ

Lái xe quá nhanh và gấp gáp cũng là một trong những nguyên nhân dễ khiến trẻ bị say xe. Bởi theo các chuyên gia, hành động này dễ khiến xe ở trạng thái mất cân bằng, không ổn định, trẻ ngồi lâu trong không gian như vậy rất dễ bị say xe.

Ngoài ra, chúng ta đều biết, ngồi trên ô tô di chuyển vào buổi tối, trong môi trường không khí trong lành, thoáng mát sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Trẻ con cũng vậy. Do đó, việc giữ cho không gian bên trong xe luôn được sạch sẽ, khô thoáng cũng là một cách để tránh say xe cho trẻ.