Mẹo chọn cua biển nhiều gạch, chắc thịt

Để chọn được những con cua biển hoàn hảo, thịt chắc, gạch đặc, bạn cần ghi nhớ những bí quyết dưới đây.

Chọn những con cua "hung hăng"

Mua cua biển càng gần với thời gian đánh bắt/thu hoạch càng tốt, vừa tươi ngon vừa giữ được giá trị dinh dưỡng. Cua càng để lâu càng gầy đi, trông vẻ ngoài vẫn to lớn nhưng phần thịt bên trong teo tóp, mềm nhão.

Dấu hiệu cua mới là cầm lên nặng tay, khỏe mạnh, có "thái độ hung hăng" khi người chạm vào. Còn những con trông ỉu xìu, hiền lành thường đã được bắt lên khá lâu, thịt sẽ không chắc như trước.

Kiểm tra yếm

Người sành cua biển thường dựa vào yếm để chọn cua. Cua tươi ngon, chắc thịt thì khi ấn vào yếm không bị lõm hay vỡ. Nếu bạn ấn tay vào mà thấy yếm lõm sâu thì chắc chắn đó là cua óp, sau lớp vỏ chủ yếu là nước, phần thịt ít ỏi cũng nhạt nhẽo vô vị.

Việc kiểm tra yếm cũng giúp bạn phân biệt cua đực, cua cái. Yếm của cua cái to bản hơn. Nếu có nhiều lông bao quanh yếm chứng tỏ con cua cái này đã qua nhiều lần sinh sản, thịt sẽ kém ngon. Tuy nhiên, những con có phần trứng lộ ra ở yếm thường ngon, nhiều gạch, thịt thơm.

Để biết cua có nhiều gạch hay không, hãy dùng ngón tay ấn lõm phần yếm xuống để nhìn gạch bên trong, nếu thấy lộ ra phần gạch màu đỏ tươi thì con cua này nên được chọn.

Chọn theo màu sắc

Nên chọn những con cua sậm màu, độ màu của càng và phần mai tương đương nhau. Màu càng đậm chứng tỏ tuổi con cua này càng lớn, vì cua non có màu sắc nhạt hơn, thịt cũng kém chắc, kém đậm đà hơn.

Bạn cũng có thể nhìn vào phần yếm, những con cua có yếm sẫm màu thường ngon hơn con có yếm sáng màu.

Nhìn gai trên mai

Bạn hãy nhìn vào những chiếc gai trên mai cua. Cua non có gai ngắn, nhỏ, mềm giòn dễ gãy, còn cua già có gai to, cứng, vững chãi, hững con cua già, trưởng thành sẽ có phần gai cứng, to và đều nhau. Những con non sẽ có phần gai ngắn, nhỏ, dễ gãy.

Xem ngày

Cua ngon hay không cũng còn phụ thuộc vào thời điểm. Nếu mua cua vào gần ngày rằm, bạn phải chấp nhận nó kém ngon bởi đây là thời gian cua thường lột vỏ, dễ bị óp.