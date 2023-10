Mẹo ăn ít no lâu dành cho người sợ béo

(VTC News) -

Không phải ai cũng dễ dàng giảm khẩu phần ăn uống vì rất khó vượt qua được cảm giác đói bụng, thèm ăn. Nếu bạn cũng rơi vào trường hợp này và mong muốn giảm cân, hãy lưu ngay một số mẹo ăn ít no lâu dưới đây.

Bắt đầu bữa ăn bằng canh, rau củ hoặc salad

Việc lấp đầy bụng rỗng bằng rau củ khiến chúng ta nhanh chóng cảm thấy no bụng, không muốn ăn thịt, cơm nhiều sau đó. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát được hàm lượng đường, chất béo... trong thức ăn tốt hơn. Mẹo ăn ít no lâu này thực sự hiệu quả với những người muốn giảm cân hay có bệnh lý đái tháo đường.

Việc bắt đầu bữa ăn bằng canh, rau củ hoặc salad sẽ tạo cảm giác no bụng, giúp bạn ăn ít đi. (Ảnh: Ng-nutrition)

Uống nhiều nước

Nước có thể ngăn chặn cơn đói và thúc đẩy giảm cân. Bạn nên uống nước lọc trước bữa ăn để cảm thấy lưng lửng bụng, nhờ đó sẽ ăn ít đi.

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy những người uống 2 cốc nước ngay trước bữa ăn sẽ ăn ít hơn 22% so với những người không uống. Các nhà khoa học tin rằng, khoảng 500ml nước có thể làm căng dạ dày và gửi tín hiệu no đến não. Mẹo này hiệu quả nhất khi bạn uống nước gần bữa ăn.

Dùng bát đĩa nhỏ

Nghe thì có vẻ lạ nhưng kích cỡ của bát đĩa bạn dùng cũng ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Việc giảm kích thước đồ dùng ăn uống cũng có thể làm giảm khẩu phần ăn một cách vô thức, giúp bạn ăn ít hơn mà không cảm thấy đói.

Ăn chậm

Khi quá đói, bạn dễ dàng ăn nhiều hơn dự tính. Làm chậm tốc độ ăn là một cách để hạn chế việc ăn quá nhiều. Một nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn nhanh sẽ ăn nhiều hơn và nạp nhiều calo hơn.

Do vậy, bằng cách ăn chậm, bạn sẽ cảm thấy hài lòng vào cuối bữa ăn và giảm lượng calo tổng thể hấp thụ trong bữa ăn.

Mẹo ăn ít no lâu: Dùng bát đĩa nhỏ hơn để giảm khẩu phần ăn. (Ảnh: Istock)

Ăn uống với thái độ tập trung

Nếu ăn quá nhanh hoặc phân tâm khi đang ăn, não bộ khó nhận tín hiệu cho thấy bạn đã no. Do vậy, cần loại bỏ sự phân tâm và tập trung vào những món ăn trước mặt, bạn sẽ cảm nhận no – đói dễ dàng hơn để điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Việc ăn uống có ý thức đã được chứng minh là làm giảm cảm giác đói và tăng cảm giác no. Nó cũng có thể làm giảm lượng calo và hạn chế việc ăn uống theo cảm xúc.

Thêm protein vào bữa ăn

Tăng lượng protein là mẹo ăn ít no lâu rất hiệu quả. Nó giúp giảm lượng hormone gây đói và khiến bạn ăn ít hơn vào bữa tiếp theo.

Không chỉ protein động vật như thịt và trứng mới có tác dụng ngăn chặn sự thèm ăn. Protein thực vật (như các loại đậu) cũng có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng với lượng thức ăn nạp vào.

Chọn thực phẩm giàu chất xơ

Lượng chất xơ đủ lớn giúp bạn cảm thấy no nhờ làm chậm quá trình tiêu hóa và tác động đến việc giải phóng các hormone báo no, giúp điều chỉnh sự thèm ăn. Ngoài ra, chất xơ giúp tạo ra các axit béo chuỗi ngắn trong ruột, được cho là có tác dụng thúc đẩy cảm giác no.

Việc kết hợp protein với chất xơ có thể tăng gấp đôi hiệu quả "ăn ít no lâu".