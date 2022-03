Men vi sinh Nature's Way: Đẩy lùi các vấn đề tiêu hóa, nâng cao miễn dịch cho bé

(VTC News) -

Hệ tiêu hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người, đây là nơi tiếp nhận, hấp thụ thức ăn và thải các chất không thể tiêu hóa ra ngoài cơ thể. Hệ tiêu hóa đóng góp rất lớn vào sự phát triển của trẻ nhỏ.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là tiền đề cơ bản để giúp trẻ phát triển tốt nhất. Nó không chỉ đảm bảo trẻ ăn ngon, hấp thu tốt dưỡng chất mà còn hỗ trợ giúp trẻ nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, tránh xa bệnh tật và kích thích phát triển trí não.

Có thể bạn chưa biết, đường ruột chính là nơi chiếm 70% tế bào miễn dịch của cơ thể. Chính vì thế, để trẻ có sức khỏe tốt và phát triển khỏe mạnh, ba mẹ cần chăm sóc tốt hệ tiêu hóa nói chung và đường ruột của trẻ nói riêng.

Nếu hệ tiêu hóa của trẻ không tốt con sẽ biếng ăn, hấp thu kém, chậm lớn, thậm chí là suy dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con...

Nhiều mẹ Việt đang lựa chọn Probiotic Drops Nature’s Way để bổ sung cho con mỗi ngày.

Hiện nay, nhiều mẹ Việt đang chăm sóc hệ tiêu hóa của con ngay từ độ tuổi sơ sinh bằng cách bổ sung men vi sinh Probiotic Drops Nature’s Way. Đây là sản phẩm được các bác sĩ chuyên khoa nhi đánh giá cao vì sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội từ thành phần, độ tinh khiết đến nguồn gốc xuất xứ.

Chứa tới 1 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium - Hỗ trợ đẩy lùi các vấn đề về đường tiêu hóa của trẻ

Nature's Way Kids Smart Probiotic Drops (Men vi sinh Probiotic Drops Nature’s Way) là sản phẩm có chứa tới 1 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium trên mỗi ml dung dịch uống. Bifidobacterium có trong Probiotic Drops Nature’s Way chính là loại lợi khuẩn đặc trưng có trong đường ruột em bé. Lợi khuẩn Bifidobacterium chiếm 90% tổng số vi khuẩn đường ruột, trong đó có 99% tại đại tràng.

Lợi khuẩn Bifidobacterium mang đến tác dụng bổ sung vi khuẩn có ích cho đường ruột, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, giúp phòng ngừa các bệnh đường ruột và hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột như đau bụng, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, khó tiêu...

Đặc biệt, gần đây, nhiều trẻ bị F0 hoặc hậu F0 thường gặp các vấn đề về ở đường ruột bao gồm: Chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng… Nguyên nhân là do virus tấn công làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa. Vậy nên chuyên gia khuyên nên bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium nói chung và Men vi sinh Probiotic Drops Nature’s Way nói riêng để cải thiện các vấn đề trên.

Probiotic Drops Nature’s Way và những ưu điểm vượt trội.

Hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch, cho trẻ phát triển toàn diện

Không chỉ bổ sung vi khuẩn có ích và đẩy lùi các vấn đề về đường tiêu hóa, Men vi sinh Probiotic Drops Nture’s Way còn đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch.

Như đã nói ở trên, đường ruột chính là nơi chiếm 70% tế bào miễn dịch, việc bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium sẽ tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, từ đó giúp tăng sức đề kháng của trẻ nhỏ. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp trẻ có một sức khỏe tốt, chống lại các tác nhân gây bệnh và có tiền đề để phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như trí tuệ.

Đồng thời, khi hệ tiêu hoá bị tổn thương, lợi khuẩn Bifidobacterium sẽ bảo vệ tế bào miễn dịch ruột bằng cách thiết lập một màng bao bọc niêm mạc ruột và kích thích niêm mạc ruột để tổng hợp kháng thể IgA. Chúng sẽ bám dính vào các kháng nguyên lạ như virus, vi khuẩn, độc tố,… để vô hiệu hoá kháng nguyên này.

Ngoài ra, lợi khuẩn Bifidobacterium còn giúp thanh lọc thải độc, bảo vệ đường ruột do lợi khuẩn sống bám lên các lông nhung, ngăn cản không cho độc tố ngấm vào máu, đào thải độc tố và chất thải theo phân.

Được sản xuất bởi thương hiệu danh tiếng tại Úc về dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em

Probiotic Drops Nature’s Way được sản xuất bởi Nature's Way - thương hiệu uy tín được thành lập vào năm 1943 và hiện đang dẫn đầu trong dòng sản phẩm dành cho trẻ em tại Úc cũng như trên Thế giới.

Các sản phẩm của Nature's Way được nghiên cứu, phát triển dựa trên các công thức khoa học kết hợp với truyền thống, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về quy trình sản xuất cũng như bảo quản.

Nhà sản xuất luôn đặt sự an toàn và tính hiệu quả của sản phẩm lên hàng đầu và đề cao nhu cầu của khách hàng. Do đó men vi sinh Probiotic Drops Nature’s Way đạt độ tinh khiết cao, vô cùng lành tính. Đặc biệt, các thử nghiệm chất lượng sản phẩm của hãng luôn vượt xa tiêu chuẩn ngành.

Nhờ công thức thành phần vượt trội cùng sự tinh khiết và an toàn, men vi sinh Probiotic Drops Nature’s Way đã và đang được đông đảo các ba mẹ an tâm lựa chọn để sử dụng cho bé ngay sau khi chào đời.

Hiện nay, Probiotic Drops Nature’s Way có bán tại các hệ thống siêu thị mẹ và bé danh tiếng hàng đầu Việt Nam và hàng nghìn các nhà thuốc, các shop mẹ bé trên toàn quốc.

