Meey Land nhận giải thưởng Sao Khuê 2022

(VTC News) -

Giải thưởng “Sao Khuê” là giải thưởng cao quý được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) xét công nhận cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Tham dự giải Sao Khuê 2022, Cổng thông tin Bất động sản 4.0 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land xuất sắc vượt qua nhiều vòng đánh giá của Hội đồng Giám khảo và bình chọn của các chuyên gia, chính thức giành giải thưởng Sao Khuê 2022 cho hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp Phần mềm mới”. Lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 23/4/2022 tại Hà Nội.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land chia sẻ niềm tự hào với chiến thắng của Meey Land tại Sao Khuê 2022.

Chia sẻ về thành tích ấn tượng này, doanh nhân Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cho biết: “Chiến thắng tại Sao Khuê 2022 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Meey Land trong lĩnh vực Công nghệ - Bất động sản. Tôi và đội ngũ cộng sự của mình vô cùng tự hào khi những nỗ lực, sự chăm chỉ, hướng đi khác biệt của Meey Land đã và đang được ghi nhận xứng đáng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ giúp giải những bài toán khó trong việc số hóa bất động sản, tăng tính thanh khoản, khai thác công năng sử dụng tối đa cho bất động sản Việt Nam. Từ đó tạo nên nhiều giá trị cho xã hội, góp phần khẳng định trí tuệ Việt, thương hiệu Việt bằng những sản phẩm, dịch vụ công nghệ 'made in Vietnam'”.

Cổng thông tin Bất động sản 4.0 do Meey Land nghiên cứu và phát triển được biết đến là công cụ tìm kiếm bất động sản chuyên sâu được xây dựng trên nền tảng công nghệ 4.0. Sản phẩm được phát triển cả hai phiên bản: Website https://meeyland.com/ và App Meey Land (ứng dụng Meey Land trên điện thoại di động).

Meey Land không ngừng cải tiến Website meeyland.com và App Meey Land để mang tới nhiều tiện ích và trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.

Trong đó, website meeyland.com và App Meey Land mang đến các tính năng như: Đăng tin giao dịch bất động sản và tự động đẩy mới tin; Chat trực tuyến với người đăng tin; Quản lý tin đăng, giao dịch dễ dàng; Tài khoản doanh nghiệp giúp quản lý và chia ngân sách cho nhân viên…

Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng Công nghệ AI và Big Data, Website meeyland.com và App Meey Land còn sở hữu các trường lọc thông minh, cho phép cùng lúc lọc nhiều thông tin, so sánh giá bất động sản và định giá bất động sản. Đây cũng chính là những điểm ưu việt và khác biệt của Cổng thông tin Bất động sản 4.0 “made by Meey Land” so với các sản phẩm khác cùng phân khúc.

Website meeyland.com được ra mắt từ năm 2019 và vẫn luôn được Meey Land hoàn thiện, cải tiến qua từng Version. Theo thống kê mới nhất về lượt truy cập, meeyland.com hiện tiếp cận hơn 1 triệu lượt truy cập/tháng, hơn 20.000 người dùng/ ngày.

Từ thành công của Website meeyland.com, nắm bắt xu thế người dùng trên nền tảng điện thoại di động, Meey Land ra mắt thêm phiên bản App Meey Land. App Meey Land đang được Công ty đẩy mạnh nghiên cứu và bổ sung thêm nhiều tính năng nâng cao.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ giúp Meey Land định vị thương hiệu chuyên biệt và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cho bất động sản tại Việt Nam. Phiên bản App Meey Land cũng được đánh giá là sản phẩm chiến lược của công ty để đi đường dài khi kỷ nguyên smartphone đã và đang phủ sóng toàn cầu. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, số lượt tải App Meey Land trên Google Play đạt hơn 30.000 lượt và đang ngày càng gia tăng.

Với những tính năng ưu việt, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và luôn hướng tới người dùng, Website meeyland.com và App Meey Land đang trở thành công cụ không thể thiếu đối với các nhà môi giới, chủ đầu tư… trong lĩnh vực bất động sản.

Meey Land nhận Thư chúc mừng từ Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2022.

Sự tôn vinh tại Sao Khuê năm nay thêm phần khẳng định vị thế của Meey Land trong ngành phần mềm và công nghệ thông tin nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bất động sản nói riêng. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn giúp tiếp thêm sức bật cho một doanh nghiệp trẻ như Meey Land trên hành trình khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam và vươn ra quốc tế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land được thành lập ngày 15/8/2019. Kể từ khi thành lập, Meey Land luôn kiên định với chiến lược xây dựng Hệ sinh thái 26 sản phẩm chuyển đổi số chuyên biệt cho ngành bất động sản.

Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land được coi là một trong những bước tiến lớn của thị trường bất động sản Việt Nam khi ứng dụng thành công và hiệu quả những công nghệ tiên tiến hiện nay như AI, Big Data, Blockchain.

Hiện nay, Meey Land đã đưa vào hoạt động 05 sản phẩm/ứng dụng và được đánh giá cao trên thị trường. Trong tương lai, Meey Land hướng tới hoàn thiện, thêm mới và tối ưu các sản phẩm, đẩy nhanh quá trình sáng tạo góp phần giải quyết những vấn đề nan giải của thị trường bất động sản Việt Nam.