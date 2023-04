MEDLATEC miễn phí khám gan mật cùng chuyên gia đầu ngành  

(VTC News) -

Lý do bệnh lý gan mật tăng lên tại Việt Nam

Trong cơ thể con người, gan được xem như “nhà máy hóa học” thực hiện hơn 500 chức năng, trong đó có những chức năng chính là thải độc, bài tiết mật, chuyển hóa thức ăn, dự trữ một số vitamin và khoáng chất.

Do gan có nhiều chức năng quan trọng và nằm ở vị trí cửa ngõ thường xuyên tiếp xúc với các nhân tố có hại như hóa chất độc hại, thực phẩm có hại cho gan, virus, rượu bia… nên gan rất dễ bị ảnh hưởng.

Lá gan bị đe dọa bởi nhiều yếu tố như ăn đồ cay, nóng, thói quen sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá.

Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2020, Việt Nam hiện là một trong 3 nước khu vực Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ viêm gan B và C cao. Cụ thể, 7,8 triệu người mắc viêm gan B và gần 1 triệu người bị viêm gan C, hơn 13.000 người bị xơ gan mất bù, gần 6.000 người bị ung thư tế bào gan và hơn 6.400 người tử vong do bệnh gan gây nên. Vấn đề đáng lo ngại là 90% người bệnh không biết mình mắc các vấn đề về gan.

Nguyên nhân là do giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng, hoặc nếu có cũng không rõ ràng khiến cho nhiều người có tâm lý chủ quan. Đến khi có biểu hiện bất thường mới đi khám sức khỏe thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, khó điều trị.

Chìa khóa vàng phòng ngừa ung thư và các bệnh lý gan mật

ThS.BSNT Trần Tiến Tùng - Chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC cho biết: “Việc lơ là trong điều trị và kiểm soát các bệnh lý gan mật chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam tăng cao. Viêm gan B, C nếu không được kiểm soát tốt lâu dần có thể phá hủy các tế bào gan dẫn đến hậu quả là xơ gan hoặc ung thư”.

Thực tế, đa số người mắc bệnh gan tại Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, lúc này các tế bào gan bị phá hủy hàng loạt, hình thành các sợi xơ hóa không có chức năng. Việc điều trị lúc này trở nên vô cùng khó khăn, hiệu quả không cao, tốn kém chi phí điều trị, thậm chí nhiều người không kiên trì được còn bỏ cuộc.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp kiểm soát dễ dàng sức khỏe lá gan.

Để có lá gan khỏe mạnh, người dân cần thực hiện chế độ ăn uống khoa học. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng, nên ăn nhiều thực phẩm có giàu các loại vitamin như A, B, C, E, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, loại trừ các chất tự do, giúp làm sạch gan, ngăn ngừa mắc các bệnh lý gan mật.

Hạn chế hoặc từ bỏ rượu bia, đồ uống có cồn. Mỗi ngày, gan phải xử lý “công việc” khổng lồ, nếu phải thường xuyên "tăng ca" để xử lý thêm rượu, bia, đồ uống có cồn sẽ khiến cho lá gan bị quá tải và phải chịu "áp lực" nặng nề.

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện chức năng gan, cũng như tăng cường cơ tim, lưu lượng máu được cải thiện, tim dễ dàng chuyển máu đến gan.

Hầu hết các loại thuốc khi đi vào cơ thể sẽ được đào thải ở gan. Vì vậy, hãy tuân thủ việc uống theo đơn của bác sĩ để hạn chế tối đa áp lực cho gan.

Cuối cùng, đừng để đến khi xuất hiện triệu chứng mới bắt đầu đi thăm khám và điều trị, bởi rất có thể nó đã ở giai đoạn nặng, gây khó khăn điều trị và ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Cơ hội kiểm soát sức khỏe lá gan 0 đồng tại Hệ thống Y tế MEDLATEC

Đồng hành cùng người dân đẩy lùi các bệnh lý gan mật, Hệ thống Y tế MEDLATEC dành tặng người dân trên toàn quốc chương trình chăm sóc sức khỏe lá gan với ưu đãi đặc biệt hấp dẫn sau:

Miễn phí khám và tư vấn;

Miễn phí siêu âm tổng quát;

Miễn phí xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan (AFP).

Tham gia miễn phí khám gan mật tại MEDLATEC, khách hàng an tâm được đội ngũ chuyên gia đầu ngành khám, tư vấn và điều trị.

Theo đó, để tham gia chương trình người dân cần đăng ký theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký tham gia chương trình tại đây, hoặc qua website medlatec.vn, fanpage BenhvienDakhoaMedlatec;

Cách 2: Hẹn lịch qua tổng đài toàn quốc 1900 56 56 56, ứng dụng My Medlatec. Nhanh tay nắm bắt cơ hội khám miễn phí gan mật với chuyên gia đầu ngành tại MEDLATEC, quý khách hàng vui lòng gọi tổng đài 1900 56 56 56 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Địa điểm áp dụng tại chuỗi bệnh viện/phòng khám đa khoa/phòng khám chuyên khoa và dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi trên toàn quốc. Thời gian áp dụng từ nay đến 31/5/2023.

Hệ thống Y tế MEDLATEC là địa chỉ khám, điều trị các bệnh lý gan mật uy tín được hàng ngàn khách hàng hoàn toàn an tâm và tin tưởng.

Hệ thống sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị, tiêu biểu như PGS.TS Trịnh Thị Ngọc - Nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam với hơn 40 năm kinh nghiệm; PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Nguyên Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai có gần 40 năm kinh nghiệm; TS.BS Trần Văn Giang, TS.BS Ngô Chí Cương, ThS.BSNT Trần Tiến Tùng, ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hương…

Ngoài ra, hệ thống được trang bị đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại như máy MRI, CT, siêu âm đàn hồi mô gan cùng hệ thống máy xét nghiệm hiện đại bậc nhất... giúp chẩn đoán, theo dõi chính xác các bệnh lý gan mật. Quy trình khám tại MEDLATEC khoa học, thủ tục nhanh gọn rút ngắn tối đa thời gian của khách hàng.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi nhanh chóng, tiện ích phục vụ toàn quốc, đáp ứng đầy đủ các xét nghiệm marker. Để sử dụng dịch vụ, khách hàng dễ dàng đặt lịch qua tổng đài 1900 56 56 56, hoặc app My Medlatec. Mẫu xét nghiệm được phân tích trên hệ thống máy móc tự động, nhận kết quả trực tiếp hoặc tra cứu online tiện lợi.

Bảo Anh