Me rừng sai trĩu cành hút khách, chị em tới tấp lùng mua

(VTC News) -

Không chỉ là món quà ăn vặt, gần đây, me rừng còn trở thành thú chơi để chị em Hà thành trưng bày, trang trí nhà. Gần đây, trên chợ mạng, những cành quả me rừng tươi rói được rao bán với giá từ 99.000 - 180.000 đồng/set (3-5 cành).

Cành quả me rừng được rao bán trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Chị Quỳnh (một người bán hoa ở Hà Nội) cho biết, mọi năm thường nhờ người quen lấy giúp quả me rừng chữa ho. Tuy nhiên, năm nay chị được gợi ý lấy cành quả me về bán để cắm trang trí nhà. Cành quả me chị Quỳnh bán dài khoảng 80-100cm, giá bán 99.000 đồng/set 5 cành. Chị Quỳnh gom đơn trước khoảng 2-3 ngày rồi mới trả hàng.

Cành quả me rừng cắm bình vô cùng lạ mắt. (Ảnh: Facebook My My).

Lần đầu tiên được chơi cành quả me rừng, chị Thảo (Hà Nội) cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Chị Thảo nói: "Cành quả me rừng cắm bình là hàng độc đáo và hiếm gặp. Được một chị bạn giới thiệu, tôi đặt set 3 cành quả me dài khoảng 1 mét với giá 180.000 đồng. Sau 2 ngày đặt thì tôi nhận được hàng".

Theo chị Thảo, cắm cành quả me rừng vừa giúp trang trí nhà, vừa có thể sử dụng quả khi chơi xong. Quả me rừng có thể ngâm rượu uống hoặc có thể cắt thành miếng hoặc khía xung quanh quả rồi dầm muối ớt để thưởng thức vị lạ.

Cành me rừng cắm bình. (Ảnh: Facebook My My)

Tương tự, chị Lan Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rất hào hứng khi bắt trend với mốt cắm cành quả. Chị Lan Anh cho biết, cành quả me rừng có thể cắm chơi khoảng 2 tuần với những cành quả còn xanh, nếu cắm cành quả già thì quả sẽ tự rụng khi chín.