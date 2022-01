Mẹ nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM bị bạn học đánh hội đồng đề nghị công an điều tra

(VTC News) -

Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip và dòng trạng thái của người phụ nữ tên Linh Nguyễn kêu cứu vì con gái học lớp 7 tại Trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị bạn học cùng trường đánh hội đồng, dẫn tới sang chấn tâm lý, sợ hãi không dám tới trường.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn kéo theo 4 người được cho là "giang hồ" đến tận nhà nữ sinh để gây rối, đôi co với phụ huynh.

Phụ huynh của nữ sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng phải kêu cứu trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình Facebook nhân vật)

Ngày 19/1, trả lời VTC News, chị Linh Nguyễn cho biết, có 3 học sinh cùng trường tham gia đánh con chị, nhưng sau đó 1 học sinh được can ra.

Hiện chị đã làm đơn gửi công an địa phương đề nghị điều tra. Công an đã tiếp nhận đơn và đang xác minh danh tính các nghi can, những người liên quan.

“Tôi đã gửi tường trình với công an xã, hiện công an đang điều tra chứ chưa thấy gọi tôi lên làm việc, họ nói khi có kết quả điều tra sẽ làm việc lại với tôi”, chị Linh Nguyễn nói.

Chị Linh Nguyễn cho hay, sáng nay (19/1), bà Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Vân, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh và một số thầy cô đã đến thăm hỏi sức khỏe của con chị là cháu N.G.H.

Trước đó, ngày 16/1, chị Linh Nguyễn có buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh của học sinh tên K.O. tham gia đánh con chị.

"Sau buổi hòa giải, tôi nghĩ va chạm của con trẻ nên đã bỏ qua. Nhưng hôm sau, khi xem clip trên Facebook, thấy con bị đánh hội đồng dã man, quá bức xúc và đau lòng, tôi quyết định làm đơn gửi và nhờ công an vào cuộc để làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho con gái tôi", chị Linh Nguyễn nói.

Như VTC News đưa tin, hôm 14/1, chị Linh Nguyễn phát hiện con gái có nhiều vết trầy xước ở đầu gối, bầm tím khắp mặt. Gặng hỏi con, chị mới tá hoả khi biết con bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng.

Không dừng lại ở đó, nhóm học sinh này còn 2 lần kéo tới nhà chị Linh Nguyễn để đôi co, gây rối. Lần thứ hai, chị phải báo công an khu vực đến thì nhóm học sinh kia mới chịu rời đi.

Theo chị Linh Nguyễn, nguyên nhân khiến con gái bị đánh là do khoảng 1 tháng trước khi đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhóm học sinh kia cho rằng con gái chị đã "nhìn đểu, lườm mình" nên giờ kéo tới đánh.

"Sau vụ đánh hội đồng, nhóm học sinh này vẫn tiếp tục nhắn tin đe doạ khiến con gái tôi sợ hãi, không dám tới trường”, chị Linh Nguyễn bức xúc nói.