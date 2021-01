Mê mẩn đồ nội địa tại Hufuholic

(VTC News) -

Từ 4 năm trở lại đây, gian hàng mỹ phẩm Hufuholic trên Shopee đã được đông đảo bạn trẻ biết đến. Lượt theo dõi gian hàng ngày một tăng với con số gần chạm mốc 400.000 người. Số lượng sản phẩm trên gian hàng cũng ngày càng đa dạng, bao gồm các loại mỹ phẩm nội địa chất lượng và chính hãng từ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Nguồn mỹ phẩm nội địa phong phú

Nổi bật với các dòng sản phẩm chăm sóc da, tóc và môi chiết xuất thiên nhiên, Cocoon được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi thương hiệu “made in Vietnam”. Các sản phẩm best seller của hãng đều được phân phối chính hãng trên Hufuholic. Đặc biệt là dòng tẩy da chết cơ thể COCOON DakLak Coffee Body Polish chiết xuất từ Cà phê Đắk Lắk.

Tẩy da chết cơ thể COCOON DakLak Coffee Body Polish

Có khí hậu tương đương với Việt Nam, các sản phẩm dưỡng da của Đài Loan từ lâu đã được đánh giá là rất phù hợp với làn da của chị em xứ Đông Lào. Nếu trước đây bạn muốn mua mặt nạ My Beauty Diary, Naruko hay Dr. Morita phải vất vả nhờ các bạn du học sinh xách tay về. Thì từ 4 năm trở lại đây, Hufuholic đã trở thành nguồn cung cấp các loại mặt nạ Đài Loan chính hãng uy tín với giá cả hợp lý. Đơn cử như mặt nạ Naruko tràm trà dành cho da mụn Hufuholic đã bán được hơn 100.000 đơn vị sản phẩm.

Mặt nạ Naruko tràm trà là sản phẩm bán chạy nhất tại Hufuholic.

Dưỡng da đẹp rồi thì cũng vẫn cần phải “makeup sương sương” cho thêm xinh xắn. Tại Hufuholic có muôn vàn các dòng mỹ phẩm trang điểm nổi tiếng nội địa xứ Trung, được nhiều tỷ tỷ trên TikTok đề xuất. Nếu như bảng phấn mắt, phấn má của Gogo Tales nổi tiếng với màu sắc đa dạng, bắt mắt, thì các loại son kem của Hold Live lại thu hút bởi thiết kế xinh xắn, màu sắc trẻ trung. Trong khi đó, kẻ mắt, kẻ mi, mascara của Maffick với nét vẽ mảnh, chống trôi, giúp các bạn nữ yên tâm hoạt động cả ngày mà không lo bị lem hay mờ.

Bảng phấn mắt xinh xắn 9 màu Xixi Eyeshadow.

Ngoài các sản phẩm trang điểm, hàng nội địa Trung cũng có rất nhiều loại mặt nạ dưỡng da với giá cả cực mềm. Các thương hiệu như Bingju, Chando, Yunben, Beotua, Houmai,… là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Cuối cùng, mỹ phẩm nội địa Hàn cũng là sản phẩm không thể thiếu trong bộ sưu tập các sản phẩm chăm sóc và trang điểm của các bạn trẻ hiện nay. Dòng son kem nổi tiếng Romand hay kem chống nắng The Saem đều là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Hufuholic.

Gian hàng uy tín, chất lượng

Với chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, là đại lý chính thức của nhiều hãng mỹ phẩm nội địa Trung, Đài. Trong ba năm liên tiếp từ 2018-2020, Hufuholic đã giành được giải thưởng “Thương hiệu được yêu thích nhất Shopee” do người tiêu dùng bình chọn cho ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp. Những nghệ sĩ make up và beauty blogger nổi tiếng như: Quách Ánh, Trinh Phạm, Pretty.Much, Beauty In Your Way,… cũng liên tục recommend sản phẩm Hufuholic cung cấp tới người hâm mộ của họ.

Bảng màu và các phiên bản son Romand luôn có mặt đầy đủ trên gian hàng của Hufuholic.

Tại Hufuholic, các xu hướng trang điểm, làm đẹp mới nhất thế giới luôn được cập nhật nhanh chóng. Từ đó, các sản phẩm hit hot trên thị trường cũng sớm có mặt trên gian hàng online lẫn offline. Đội ngũ tư vấn viên của Hufuholic vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng tìm ra sản phẩm ưng ý nhất. Giá cả tại đây cũng rất hợp lý vì shop thường xuyên săn được sale từ các nhãn hàng, đặt hàng trực tiếp không qua khâu trung gian. Khách hàng có nhu cầu đặt hàng mỹ phẩm nội địa Trung theo mong muốn cũng được Hufuholic đáp ứng với giá mua cực tốt.

Với uy tín lâu năm trên thị trường mỹ phẩm nội địa chính hãng, cùng sự yêu thích của đông đảo người tiêu dùng. Hàng năm Hufuholic luôn tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để tri ân khách hàng.

