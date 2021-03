Mẹ đối tượng đánh, cướp súng của cảnh sát hình sự Tiền Giang: Ở nhà nó ngoan lắm

Cuộc gọi “lạ” trước khi bị bắt

Chiều 31/3, chia sẻ với PV VTC News sau khi nghe tin con trai bị bắt, bà Ngô Thị Ph..(45 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Nó gọi điện nói. Mẹ có người nào dí mà bắn con, con chụp được súng rồi con quýnh người đó. Nó điện về nói vậy đó", bà Ph. nhớ lại cuộc gọi bất ngờ từ Viễn sáng qua.

Bà Ph. kể sáng qua, Viễn thuê xe ô tô của một hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ở địa phương, còn đối tượng Nguyễn Lê Tuấn có thể là tài xế của bên thuê xe đi cùng. Ngôi nhà mà Viễn trốn sau khi gây án là nhà của cô út (em gái của bố Viễn).

Gia đình cho biết Viễn là con cả trong gia đình và đã lấy vợ cách đây 4 năm, có 2 con 1 trai 1 gái. Vợ Viễn học ĐH Tiền Giang ra trường làm bên bán hàng, Viễn học hết lớp 10 thì nghỉ học ở nhà phụ gia đình.

Trước đây, có thời gian Viễn học lái xe rồi đi chạy xe 16 chỗ cho người ta nhưng vì lương thấp chỉ 6-7tr/tháng và thấy nguy hiểm nên bà Ph. nói về phụ gia đình đổ mối rau ngoài chợ.

Gây án vì buồn chuyện gia đình?

"Họ nói nó đốt nhà cũng không đúng lắm, cách đây mấy năm hồi mới lớn chưa lấy vợ nữa nó có giận hờn ba mẹ rồi đốt mấy bộ quần áo trong phòng thôi. Mấy năm nay nó tu tâm tính làm ăn lắm, ngày nào chở rau đi giao gặp ai cũng chào lễ phép đàng hoàng", bà Tư tiểu thương hay nhập rau của gia đình Viễn cho biết.

Từ qua đến nay, khu vực chợ Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành náo động vì vụ án Viễn gây ra, nơi đâu cũng xoay quanh câu chuyện Viễn đánh công an cướp súng.

"Nghe đâu 10 ngày nay nó buồn chuyện gia đình gì đó có quậy trong nhà, nhưng không nghĩ nó đi ra làm chuyện tày trời vậy. Trước đây còn thấy nó mua cá về phóng sanh nữa, nhiều khi gia đình mua con gì về ăn nó còn đem đi thả vì không muốn sát sinh”, một tiểu thương buôn rau ở chợ Thân Cửu Nghĩa nói. Bà Ph. Mẹ của Viễn cũng xác nhận thông tin này.

“Vợ nó đi về ngoại tới nay gần được 1 tháng nó buồn vậy đó. Tôi thấy vậy tôi mới lên rước thằng lớn về, nó lên đó kiếm vợ nó về đó. Chắc nó buồn chuyện gia đình nên mới làm vậy”, bà Ph. khẳng định.

Như VTC News đưa tin, lúc 9h30 sáng 30/3, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc biên chế Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, lái xe máy từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác. Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì bị 2 đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX.Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng ép xe máy vào lề đường.

Tiếp đó, hai người trong xe mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc đánh Thượng úy Trung. Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô “tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công dã man.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang huy động toàn bộ lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt hai đối tượng. Công an tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Công an TP.HCM, các tỉnh Long An, Bến Tre hỗ trợ.

Gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang nên truy bắt. Cả hai bỏ xe ô tô để chạy vào nhà dân nhưng bị bao vậy bắt gọn, thu hồi lại khẩu súng của Thượng úy Trung.