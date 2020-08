Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 11/8, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, bà H.T.P. (47 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà P. là mẹ của bệnh nhân 841 (11 tuổi).

Khu vực hai mẹ con bà P. sinh sống đang bị cách ly, phong tỏa.

Từ 0h hôm nay, lực lượng chức năng Quảng Nam tổ chức khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa - nơi hai mẹ con bà P. sinh sống. Tổ này có 17 hộ dân với 54 nhân khẩu.

Ngoài ra, chợ Vườn Lài (chợ đêm Tam Kỳ, khối phố 5, phường An Sơn) - nơi có 20 hộ dân sinh sống và 195 hộ kinh doanh, buôn bán cũng bị phong tỏa tạm thời. Đây là ngôi chợ mà bà P. cùng với bệnh nhân 841 từng ghé tới. Thời gian thực hiện phong tỏa đối với 2 khu vực trên là 14 ngày.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 841 là nam, 11 tuổi, trú tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa. Từ ngày 13/7 đến 24/7, bệnh nhân cùng chị N.Q.N. về quê nội. Bệnh nhân tiếp xúc với ông nội N.P.D., bà nội L.T.Y.L., chị N.Q.N., chú M.V.L., M.Q.Đ.

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân đi chơi cùng chị tại công viên Sun World Đà Nẵng, siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng.

Từ ngày 24 đến 31/7, bệnh nhân được mẹ đón về Tam Kỳ, đi cùng mẹ H.T.P. ra tạp hóa Phượng, chợ Vườn Lài. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với cháu Đ.K. - con chị P. bán cơm và 2 cháu B.A., B.E.

Chiều 1/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Phước Hòa khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Chiều 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9/8, bệnh nhân được chuyển ra điều trị tại khu Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An