MC Thùy Linh VTV: Chồng tôi đam mê rửa bát, giặt đồ

Thuỳ Linh chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân với người chồng điển trai kém cô 5 tuổi - diễn viên Hiếu Su.

Chưa biết giận nhau là gì

- Thuỳ Linh trên sân khấu là một MC hoạt ngôn, nhẹ nhàng, duyên dáng, vậy khi trở về gia đình thì sao?

Tôi vẫn là Thuỳ Linh như mọi người thường thấy thôi. Trở về gia đình tôi sống có phần giản dị hơn, mong muốn dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho gia đình như bao người phụ nữ khác. Nhiều người nghĩ chắc tôi khéo lắm, thực tế tôi sống rất thật, đơn giản, chân thành với các mối quan hệ, đôi khi còn hơi khép mình. Với anh Hiếu, tôi sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì.

- Dẫn dắt câu chuyện trên sân khấu, khai thác nhân vật là thế mạnh của chị. Trở về gia đình, chị có mắc bệnh nghề nghiệp?

Đúng là khi chưa hiểu điều gì đó, tôi sẽ tìm cách tiếp cận sâu hơn, mong muốn tìm hiểu vấn đề một cách trọn vẹn và đa chiều.

Trong cuộc sống hôn nhân, với anh xã có điều gì lăn tăn tôi sẽ trao đổi ngay. Anh Hiếu hiền, dễ chịu, giỏi lắng nghe nên có thể chịu được tính thao thao bất tuyệt của tôi. Anh ấy làm tốt việc đơn giản hoá mọi chuyện. Nếu gặp phải một người chồng kỹ tính hơn, có thể họ sẽ phản ứng: “Sao em cứ như phỏng vấn anh vậy?” hay “Ô, em nghi ngờ anh à?”, “Em nghĩ anh không hiểu sao mà cứ nói nhiều thế?”.

Tôi lên cơn nói nhiều với chồng khi tâm huyết về điều gì đó, có thể là trình bày quan điểm, góc nhìn của mình, chứ thực ra tôi lại cực ít ca cẩm, càm rà. Nói mang tính xây dựng nên có lẽ vì thế anh chồng đồng ý hợp tác lắng nghe. Kể từ lúc yêu nhau cho đến giờ khoảng 1 năm rưỡi chúng tôi chưa biết cãi nhau, giận nhau nảy lửa là gì, chỉ dỗi nhẹ trong khoảng vài phút lại vui vẻ.

- Những lần dỗi nhau như vậy ai sẽ là người chủ động hòa giải?

Thường anh Hiếu sẽ là người chủ động hòa giải kể cả tôi đúng hay anh ấy đúng. Anh sợ tôi buồn lắm. Anh hoà giải, không khí gia đình lại vui vẻ vì tôi cũng không phải là người để bụng, khó tính. Chủ động hòa giải ở đây không phải vơ hết lỗi về mình, hai người đủ trưởng thành và tỉnh táo để sau đó có thể suy nghĩ hiểu vấn đề. Có nhiều thứ đúng, sai không thể rạch ròi vì còn nằm ở góc nhìn, sự phù hợp nữa. Dù thế nào, sau những cuộc tranh luận, người phụ nữ là tôi vẫn còn ít nhiều cảm giác giận dỗi. May thay anh ấy tâm lý cho tôi cảm giác an toàn, được yêu thương che chở. Anh thường ôm tôi vào lòng, nắm tay, hay những câu đùa vỗ về… Phụ nữ mà! Ai cũng giống nhau ở điểm đó, được quan tâm và dỗ dành là dịu dần, cười toe ngay.

- Hai vợ chồng đều bận rộn, khi có gia đình mới chị sắp xếp như thế nào để vun vén, giữ lửa cho tổ ấm của mình?

Tôi học cách cân bằng công việc và gia đình. Tôi nhận ra rằng, không có khái niệm tuyệt đối về sự cân bằng mà đó là xác định được và làm tốt việc nào cần ưu tiên theo từng giai đoạn. Trước kia còn trẻ tôi ưu tiên cho học tập và công việc, còn giờ lập gia đình chắc chắn tôi ưu tiên cho tổ ấm của mình. Tôi học cách lắng nghe và hiểu mong muốn, sự phù hợp của chính bản thân mình. Cân bằng còn đến từ cảm nhận bản thân thấy vui vẻ, thoải mái, thấy được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, làm tốt ở từng vai trò, giữ được đam mê của mình nữa.

Muốn được làm cha mẹ

- Khi đến với hôn nhân, điều khác biệt nhất đối với chị trước đó là gì?

Thay đổi lớn nhất đó chính là thói quen ăn uống và giờ giấc sinh hoạt. Khi còn độc thân, công việc bận tôi hay tranh thủ ăn ở ngoài hoặc mua đồ nấu sẵn về, rất hiếm khi tôi tự nấu ăn. Việc nấu ăn một mình tôi cũng làm được nhưng lại không tìm thấy niềm vui đôi khi là áp lực.

Sau khi lập gia đình, tôi thích việc chăm sóc cho người mình yêu thương, từ đó dần dần một cách tự nhiên lại thấy việc nấu ăn thật thú vị. Giờ đây, rời công việc, tôi chỉ muốn về nhà ngay và tận hưởng cảm giác thư thái trong ngôi nhà của mình, bên những người thân thiết nhất.

Vào ngày nghỉ, tôi thường ngủ nướng nhưng anh Hiếu làm tốt việc duy trì giờ giấc sinh hoạt một cách khoa học: đều đặn mỗi sáng dậy sớm tập thể dục, đọc sách và mỗi tối cũng tập thể dục nhẹ nhàng.

Ở nhà, anh Hiếu là trưởng phòng lao động và kỷ luật, chúng tôi gọi vui là phòng lao luật. Tôi là trưởng phòng nội sinh, tức là nội trợ và sinh hoạt. Hầu như việc gia đình gì chúng tôi cũng duy trì thói quen làm cùng nhau. Tôi vẫn đang cố gắng theo anh ấy để ăn ngủ đúng giờ, khoa học hơn. Mỗi lúc không bên cạnh nhau, anh liên tục nhắc nhở tôi chú ý ăn uống và tập thể dục.

- Vậy chắc hẳn anh cũng vào bếp và không ngại làm việc nhà?

Chồng thường xuyên rửa bát, giặt đồ, làm mọi việc nhà. Thời gian đầu tôi chưa quen nấu nướng, còn nhiều loạng choạng nhưng anh Hiếu đã kiên trì và đồng hành cùng tôi. Anh ấy đi chợ cùng, hỗ trợ sơ chế thực phẩm. Thật vui và hứng thú khi mình nấu món này chưa ngon mà vẫn được động viên, khi mình làm bất cứ việc nhà gì đều có người làm cùng, sẵn sàng chia sẻ.

- Chị có chia sẻ về chuyện lên kế hoạch sinh con, vậy hiện tại anh chị đã sẵn sàng chưa?

Tôi và anh xã rất sẵn sàng có con khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Nhiều đôi vợ chồng trẻ lấy nhau sớm có nhiều thời gian tận hưởng giai đoạn vợ chồng son. Còn vợ chồng tôi trước đó đều có khoảng thời gian dài để dành cho công việc rồi. Giai đoạn này chúng tôi muốn ưu tiên cho gia đình và mong muốn được làm cha mẹ, sẵn sàng đón nhận món quà của tạo hoá. Còn cụ thể là khi nào đó là sự thú vị ở tương lai. Hai bên nội ngoại tất nhiên đều mong muốn, tâm lý và thấu hiểu nên không giục giã.

- Người ta nói trước một người phụ nữ họ yêu, người đàn ông luôn là đứa trẻ. Hỏi thật, với ông xã kém chị 5 tuổi, trước và sau hôn nhân anh đã thay đổi thế nào?

Tôi thấy anh có ý thức chủ động thay đổi nhiều. Khi còn độc thân anh ấy ngoài công việc ra hay tụ tập bạn bè và không thể tránh khỏi những cuộc nhậu khuya. Từ khi lập gia đình, thói quen ấy giảm hẳn, hầu như không còn. Bây giờ, tôi còn phải động viên anh ấy: “Thỉnh thoảng anh đi chơi với bạn bè đi chứ”. Nếu như trước đây anh không nghĩ nhiều về việc chi tiêu tiết kiệm giờ đây đang dần học cách quản lý tích luỹ.

MC có nụ cười đẹp nhất VTV: Chồng tôi đam mê rửa bát, giặt đồ.

- “Quỹ đen”, quỹ riêng, quỹ chung là câu chuyện muôn thuở của nhiều gia đình. Chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

Trở về nhà chúng tôi luôn ở bên nhau thì muốn quỹ đen cũng khó mà giấu. Học hỏi kinh nghiệm từ mọi người đi trước, họ đều tư vấn rằng nên có những khoản riêng tư để chủ động trong cuộc sống. Tôi thấy đúng! Quỹ chung nhất thiết cần có rồi, cho những khoản chi tiêu cố định hàng tháng, cùng tiết kiệm nữa. Quỹ riêng cũng cần có để cho công việc của mỗi người. Còn “quỹ đen” nghe có vẻ giấu giếm nhỉ...

Quỹ chung nhất thiết cần có rồi, cho những khoản chi tiêu cố định hàng tháng, cùng tiết kiệm nữa. Quỹ riêng cũng cần có để cho công việc của mỗi người. MC Thùy Linh

Quan điểm hiện tại của tôi là ngoài những nguyên tắc cả 2 cùng nhau xác định và hướng theo, chúng tôi tôn trọng thế giới riêng của mỗi người, không kiểm soát nhau tới mức mất tự do, phải giấu giếm điều gì. Tôi tin tưởng người đàn ông của mình. Chúng tôi cho nhau sự an tâm và an toàn, cùng hướng tới sự an yên. Có điều, giờ đây chúng tôi vẫn đang quá trình học và tìm cách quản lý chi tiêu phù hợp cho gia đình.

- Với công việc của chồng, chị có hay góp ý?

Tôi hay “super soi” những vai diễn của chồng. Tôi góp ý nhưng có nói đó là nhận xét cảm quan cá nhân chứ không mang tính áp đặt. Anh ấy muốn lắng nghe những điều đó. Bên cạnh đó, tôi luôn động viên anh thời gian này tập trung cho công việc để xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển hơn.