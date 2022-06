MC Thành Trung dẫn gameshow trí tuệ đình đám Israel phiên bản Việt

(VTC News) -

Chương trình Đấu trường siêu Việt có tên gốc là Domination, đến từ Israel. Việt Nam là quốc gia đầu tiên mua bản quyền và sản xuất format đầy hấp dẫn và kịch tính này. Ban tổ chức tiết lộ, ở mùa phát sóng đầu tiên của phiên bản Việt, MC Thành Trung sẽ cầm trịch.

Thành Trung được khán giả yêu mến trong vai trò diễn viên hài, người dẫn chương trình duyên dáng của hàng loạt gameshow đình đám trên kênh VTV3 cũng như các sự kiện âm nhạc lớn.

MC Thành Trung tiếp tục cầm trịch gameshow mới trên VTV.

Thành Trung chia sẻ, anh rất hào hứng khi được trở thành người kết nối tại Đấu trường siêu Việt. Với mong muốn tìm tòi, góp nhặt kiến thức, anh đánh giá chương trình này rất bổ ích cho bản thân và những khán giả ham học hỏi. “Điểm đặc biệt nhất chính là khoản tiền thưởng 300 triệu đồng và tất cả đều là tiền thật khiến nhiều người chơi muốn đến để chinh phục. Hơn hết, người chơi không đối đầu với chương trình mà sẽ đối đầu với 50 nhóm người, đại diện cho những ngành nghề, công việc khác nhau trên nhiều lĩnh vực ngoài xã hội”, MC tiết lộ.

Trải qua nhiều phần ghi hình, MC Thành Trung nhận thấy, ngoài kiến thức, người chơi còn cần đến sự may mắn: “Nếu chỉ có kiến thức mà không có may mắn thì người chơi sẽ không lựa chọn được đúng chủ đề mình biết và sẽ rất khó để vượt qua. Vì thế tôi cho rằng ở chương trình này, người chơi cần 50% năng lực và 50% may mắn”.

Nam MC cũng nhắn nhủ những người chơi tiếp theo: “Đến với chương trình, bạn không cần thể hiện mình là người siêu năng lực mà bạn đến đây để kiểm tra lại vốn kiến thức của bản thân. Và nếu may mắn, bạn sẽ ra về với số tiền thưởng lớn nhất là 300 triệu đồng”.

Nhiều gương mặt quen thuộc sẽ tham gia chương trình như MC Hoàng Oanh, Nguyên Khang...

Tại Israel, chương trình từng thu hút hàng chục nghìn người chơi tại nhà trong mỗi tập phát sóng, tạo nên sự kiện truyền hình tương tác lớn chưa từng có trên đài truyền hình quốc gia này.

Tại Việt Nam, hàng nghìn người chơi đã đến casting để chinh phục các câu hỏi cũng như số tiền thưởng 300 triệu đồng. Mỗi tuần, Đấu trường siêu Việt sẽ có 50 nhóm người, đại diện cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trên khắp cả nước, tham gia trả lời danh sách câu hỏi theo 8 chủ đề.

Để chinh phục mốc tiền thưởng 300 triệu đồng, người chơi phải vượt qua các mốc cố định là 5 triệu đồng và 35 triệu đồng. Ở các mốc cố định, người chơi có thể dừng lại để bảo toàn số tiền thưởng của mình. Tập đầu tiên của Đấu trường siêu Việt sẽ phát sóng lúc 20h30 thứ năm ngày 7/7 trên kênh VTV3.