MC Quỳnh Chi: Tôi vẫn còn những vết thương lòng

MC Quỳnh Chi sinh năm 1986 tham gia dẫn chương trình của VTV như: Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero..

Đam mê thời trang được truyền cảm hứng từ mẹ

- Công việc, cuộc sống của chị trong năm vừa qua có gì đặc biệt?

Năm 2021 là một năm nhiều biến động ở ngoài xã hội nhưng công việc của tôi không có biến động gì nhiều. Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, biến động trong công việc nhiều là sự phát triển, nếu không có biến động tức là nó đang nằm im một chỗ. Bởi vậy, nhiều khi, tôi cảm thấy một năm vừa qua trôi qua khá phí. Có mấy tháng phải giãn cách, chúng ta cũng phải gây dựng lại cuộc sống, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn. Năm vừa rồi cũng có những dự định mà tôi chưa thực hiện được.

- Chị từng chia sẻ mình trầm, tự ti và ngại tiếp xúc với bên ngoài. Vậy hiện giờ những 'rào cản' đó đã được ''cởi bỏ'' chưa?

Có thể do tôi ở nhà nhiều, quen cảm giác một mình đến khi quay lại cuộc sống bình thường thấy ngại khi gặp gỡ với người mới. Mặc dù trước đấy tôi là người khá quảng giao, sẵn sàng dành thời gian cho các mối quan hệ. Bây giờ, tôi cảm thấy mình muốn sống khép kín hơn. Cũng có thể do trải qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, showbiz, tôi đã có cuộc sống ồn ào rồi và bây giờ tôi muốn cuộc sống bình lặng hơn.

Đợt giãn cách vừa rồi, tôi xem nhiều phim lắm. Tôi tìm đến một số bộ phim để mình cảm thấy yêu đời hơn. Tôi thích xem những bộ phim nhẹ nhàng, giải trí của Hàn Quốc như Hometown Cha-Cha-Cha, Our Beloved Summer…

- Vì sao chị quyết định chững lại công việc dẫn chương trình để dành nhiều thời gian cho đam mê thời trang?

Chững lại công việc MC và tập trung vào làm thời trang là kế hoạch đã được đặt ra từ trước của tôi rồi. Tôi đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó. Thời trang là một niềm yêu thích của tôi từ nhỏ. Đam mê thời trang của tôi được truyền cảm hứng từ mẹ vì mẹ tôi cũng làm trong ngành thời trang. Tôi luôn coi MC là một công việc của mình, tôi không nghĩ nó là một niềm đam mê theo kiểu mình nhất định phải theo đuổi nó đến cùng. Còn thời trang mới là đam mê của tôi. Tôi không chỉ đam mê thời trang, tôi còn muốn là người tạo ra những bộ cánh cho những người phụ nữ xung quanh mình nữa.

- Gắn bó với công việc MC tại VTV đã nhiều năm, vậy chị có kỷ niệm đặc biệt hay sự cố đáng nhớ nào trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình không?

Tôi nhớ nhất khoảng thời gian mình dẫn thể thao. Lúc ấy, thể thao với tôi là một lĩnh vực rất mới, không liên quan đến sở thích hay niềm đam mê nào của tôi. Khi mới vào Đài, tôi làm ở Ban Thời sự. Tôi gắn bó với ban Thời sự khoảng 8 năm rồi mới chuyển sang làm thể thao. Bình thường tôi sẽ thích các chủ đề như nghệ thuật, xã hội, chính trị. Làm rhể thao khiến tôi áp lực vì phải làm những điều mình không thích. Với tôi, việc gì mà mình đã nhận rồi, tôi sẽ phải cố gắng để làm tốt nhất và gây được ấn tượng với mọi người nên áp lực lại càng đề nặng hơn.

Tôi có rất nhiều lần vừa làm kịch bản vừa khóc vì nó quá áp lực. Cũng vài lần, tôi quyết định gặp sếp để chia sẻ việc mình không thể làm được vì quá stress và cũng khóc rất nhiều. Đó là những cảm xúc mà tôi không thể quên được.

Nhưng tôi rất cảm ơn cơ hội khi tôi được về Ban Thể thao. Chính việc vượt qua áp lực để làm được những điều mình nghĩ rằng mình không thể là một bước đệm rất tốt để tôi phát triển và chạm được đến thế giới giải trí mà mình mong muốn. Từ nhỏ, tôi cũng được đào tạo về nghệ thuật ở Cung thiếu nhi Hà Nội thế nên lớn lên rất thích những sân khấu lớn về ca nhạc.

Muốn có gia đình hạnh phúc của riêng mình

- Là nữ MC xinh đẹp, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung đáng ngưỡng mộ, bí quyết của chị là gì?

Thực ra tôi không có bí quyết gì, có thể do bản thân mình nhỏ nhắn. Tôi nghĩ bây giờ mình không còn trẻ nữa. Trước kia, tôi là người rất ngây thơ. Tôi cảm thấy mình vẫn còn ngây thơ đến lúc 30 tuổi. Sự ngây thơ ở đây nghĩa là tôi nghĩ cuộc sống màu hồng và luôn có “happy ending” (kết thúc có hậu) cho tất cả mọi người. Sự ngây ngô ấy làm cho tôi không lo nghĩ nhiều và lạc quan hơn. Từ việc lạc quan mình sẽ tươi vui, trẻ đẹp thôi.

Người đàn ông có thể làm tôi mở lòng là người cho tôi cảm giác an toàn. Thời còn trẻ, cảm giác an toàn với tôi đơn giản lắm, đó là anh ấy yêu thương mình, chân thành và có một công việc ổn định. Còn ở tuổi của tôi bây giờ, sự an toàn còn phải kéo thêm nhiều thứ khác nữa. MC Quỳnh Chi

- Đâu là hình ảnh người phụ nữ mà từ trước đến nay chị muốn hướng tới?

Tôi muốn là một người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội, làm công việc có ý nghĩa được mọi người trân trọng, quý mến. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

- Chuyện tình cảm của chị hiện tại như thế nào?

Do bản thân tôi vẫn còn những vết thương lòng nên hiện giờ tôi chưa mở lòng với ai. Những trải nghiệm đã qua làm tôi không còn cảm thấy an toàn khi bước chân vào mối quan hệ nào nên bây giờ tôi chọn một mình. Tôi yêu nhiều và đã từng rất cố gắng để nghĩ rằng mình sẽ tìm được người tốt khác. Tôi nghĩ việc chưa tìm được một người phù hợp có thể một phần do mình thiếu may mắn, hoặc do bản thân chưa biết cách để đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

- Chị chia sẻ rằng chị yêu nhiều, vậy chị rút ra gì sau những lần thất bại?

Tình yêu đến và đi là lẽ thường. Đừng để nó khiến bạn rơi tự do. Tự làm mình vui là cách để bạn luôn tự tin và thu hút người đối diện. Kiên nhẫn và bao dung.

- Một người đàn ông như thế nào có thể khiến chị mở lòng mình?

Một người có thể khiến cho tôi có cảm giác an toàn. Ở thời điểm tôi còn trẻ, cảm giác an toàn với tôi đơn giản lắm, đó là anh ấy yêu thương mình, chân thành và có một công việc ổn định. Còn ở tuổi của tôi bây giờ, sự an toàn còn phải kéo thêm nhiều thứ khác nữa.

Tôi có nỗi lo là người kia có thông cảm được cho cuộc sống của mình không khi mình ngày một lớn tuổi hơn, có thể mình sẽ không còn được như hồi trẻ nữa, không còn đủ sức để xông pha hay đi chơi, làm nhiều thứ. Liệu họ có thể nhẫn nại với mình không? Trong tôi tự nhiên có một rào cản khiến tôi khó bước vào một mối quan hệ.

- Tôi có cảm giác chị sống khá thiên về cảm xúc?

Đúng là như vậy. Tôi là người sống rất cảm xúc. Tôi không được sống cùng bố từ nhỏ nên tôi thấy mình thiếu thốn tình cảm. Điều đó khiến cho tôi thèm được yêu nhiều hơn và kỳ vọng nhiều hơn nên đôi khi tôi cũng dễ thất vọng.

- Vậy trong tình yêu, chị là người như thế nào?

Khi yêu, tôi cũng là một người quyết liệt. Khi mình đã lựa chọn người ấy cho dù một tỷ người ngoài kia nói rằng người ấy không ổn thì mình vẫn bênh vực. Trong tình yêu, tôi cũng khá nhõng nhẽo và hơi ích kỷ. Tôi muốn người yêu chiều theo ý mình, đó là một tính xấu. Nhưng bản thân tôi cũng rất thích chiều người yêu nên cũng muốn được chiều lại.

- Năm 2022, bước sang tuổi 36, chị muốn bản thân mình thay đổi những gì và đặt ra những mục tiêu nào?

Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, muốn mình biết cách san sẻ nhiều hơn, muốn gác lại những nỗi buồn trong quá khứ để chào đón những điều mới mẻ ở phía trước. 2022 sẽ tiếp tục là một năm với nhiều dự định kinh doanh mới. Tôi mong muốn sẽ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu ra nước ngoài. Hy vọng sẽ đủ sức khỏe để có thể thực hiện được những mục tiêu mới.