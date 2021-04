MC Phương Mai không quá lo dù con trai chậm nói

Ông xã Marcin thường xuyên đi công tác do tính chất công việc tư vấn tài chính. Việc chăm con phần lớn do Phương Mai và bảo mẫu làm. Bé Henryk đã gần 2 tuổi, biết gọi "papa", "mama". Con trai chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa do ảnh hưởng của môi trường đa ngữ nhưng Phương Mai không quá lo lắng. Cô để bé phát triển tự nhiên, không can thiệp hay ép con. “Tất cả những gì tôi làm là thường xuyên trò chuyện và dạy con thói quen tự lập như tự rửa tay, tự xúc ăn bằng nĩa, tự mở tủ lạnh, cất bình sữa, xỏ giày… Bé cũng ngủ phòng riêng với bảo mẫu nên vợ chồng tôi có thể thoải mái đi làm, thậm chí công tác vài ngày mà không lo bé sẽ khóc vì thiếu hơi bố mẹ”, cô chia sẻ.