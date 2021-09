(VTC News) -

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa xác nhận, Trần Khánh Vy sẽ thay thế MC Diệp Chi trở thành MC trong năm thứ 22 chương trình đồng hành với khán giả. Dẫn cùng cô là MC Ngọc Huy. MC sinh năm 1999 này là người dẫn chương trình trẻ nhất từ trước đến nay của Đường lên đỉnh Olympia.

Trước khi đồng hành với các thí sinh trên con đường giành vòng nguyệt quế, Khánh Vy được biết đến với biệt danh "Hotgirl 7 thứ tiếng". Cô được gọi như vậy sau khi xuất hiện trong clip bắt chước 7 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Italy. Cô cũng từng là MC của một số chương trình truyền hình về tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up trên kênh VTV7. Khi mới vào đại học, cô gái xinh đẹp này từng dẫn bản tin Thời sự quốc tế của VTC1.

Năm 2020, Khánh Vy lọt top 5 hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards.

Trang Facebook của Khánh Vy hiện có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Cô cũng có kênh YouTube riêng đăng tải các video chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, thu hút hơn 1,35 triệu người theo dõi.

Trước Khánh Vy, nhiều thế hệ MC đã đồng hành với Đường lên đỉnh Olympia như Tạ Bích Loan, Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Thanh Vân Hugo, Kiều Anh và gần đây nhất là Diệp Chi.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 14/11. Cuộc thi đầu tiên của năm thứ 22 với sự dẫn dắt của hai MC Khánh Vy và Ngọc Huy sẽ được phát sóng vào 26/9.