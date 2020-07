MC khiếm thị đầu tiên của VTV học giỏi, nghị lực đáng nể

Hẹn gặp Hương Giang tại một quán cà phê đẹp và yên tĩnh chiều hè nóng bức Hà Nội, một người bình thường cũng đủ mệt mỏi khi phải di chuyển một quãng đường khá xa đến điểm hẹn nhưng ấn tượng đầu tiên MC Hương Giang tạo cho người đối diện là nụ cười rất tươi và cảm giác thân thiện, tin tưởng.

Từ chối bỏ tới thừa nhận, tự tin vào bản thân

Tiếp xúc với Hương Giang (sinh năm 1995) - MC khiếm thị đầu tiên của VTV mang lại cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Cách Hương Giang tiếp cận mọi người bằng ánh mắt, nụ cười hay ngôn ngữ cơ thể sẽ khiến một người lạ hoàn toàn không nhận ra cô là một người khiếm thị.

Giang không cúi mặt hay nhìn vào một điểm khi trò chuyện, cô bảo lúc nào cũng cố gắng lắng nghe xem mọi người ở phương hướng nào để tương tác. Cô cũng bảo, tất cả là do luyện tập mà có.

“Mọi người hay có suy nghĩ, mắt không nhìn thấy thì nghe hoặc cảm nhận rất giỏi và chính xác nhưng thật sự không phải là như vậy. Tôi cũng trải qua nhiều lần đâm đầu vào tường mới quen được với những không gian xung quanh”, Hương Giang kể.

Với lối suy nghĩ ấy, Giang luôn luyện tập mọi thứ. Từ một cô bé không bao giờ cười với mọi người, Giang trở thành một người khi nói cũng luôn nở nụ cười trên môi. Từ một cô bé không biết đi giày cao gót, Giang đã thành thạo và trở thành á hậu của một cuộc thi cho người khiếm thị tại Việt Nam. Cứ thế Hương Giang tìm cách hoàn thiện bản thân với những lớp học đàn học hát học nhảy, nấu ăn, làm gốm...

Giang bảo mục đích ban đầu của cô là học để tự tin hơn trước mọi người nhưng sau này cô nhận ra, học những điều đó, giúp Giang thấy tự tin hơn với chính cơ thể mình.

Gặp Giang của hiện tại, có lẽ ít người tưởng tượng rằng cô bé Giang ngày nào đã phải trải qua những sang chấn về tâm lý khi còn là học sinh cấp 2 vì bị nhiều bạn trong lớp kỳ thị. Giang kể, hồi đó các bạn trong lớp không chơi và nói chuyện với mình. Cô là nạn nhân của bạo lực học đường vì không có được một đôi mắt lành lặn.

“Hồi đó tôi hay bị các bạn giật tóc, đấm đá hoặc đẩy đi sai hướng dẫn tới bị lạc đường. Một bạn học nào đó cười hay nói chuyện, với đó là cả một bầu trời hạnh phúc mà có khi mình vui âm ỉ suốt nhiều tuần”, Hương Giang nhớ lại.

Với tâm lý bị cô lập, trêu chọc, Hương Giang dần trở thành một cô bé lầm lỳ, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Mãi cho đến khi được tiếp xúc với một số sinh viên tình nguyện, Hương Giang mới có một suy nghĩ mạnh mẽ rằng, mình phải học để trở thành một sinh viên tình nguyện để giúp đỡ người khác như cách người ta đã giúp mình.

Với ý nghĩ mạnh mẽ đó, Hương Giang quyết tâm đăng ký thi vào một trường cấp 3 công lập danh tiếng tại Hà Nội - một ngôi trường không dành cho những người khuyết tật. Quyết định của cô gái bị nhiều người phản đối. Họ cho rằng Giang đang ước một điều xa vời thực tế, quyết định này sẽ làm ảnh hưởng tới những bạn học xung quanh và có thể sẽ tạo một tiền lệ không tốt đối với những người khuyết tật như mình. Thế nhưng được sự ủng hộ từ gia đình, Hương Giang đã chấp nhận thử. Ngày ấy Hương Giang cũng không ngờ đó là quyết định làm thay đổi cuộc đời mình.

Sự dễ thương của bạn bè và các thầy cô đã giúp Hương Giang từ một học sinh chẳng có gì thành một cô học trò top 2 của lớp, top 10 của trường. Sau đó, Hương Giang tham gia nhiều cuộc thi về khoa học kỹ thuật của quốc gia và cả quốc tế. Chẳng ai có thể ngờ, một cô bé khiếm thị lại có thể làm được nhiều điều ý nghĩa mà ngay cả những người mắt sáng bình thường phải ngưỡng mộ học tập theo. Thời điểm này nghĩ lại, Giang bảo nếu không có những đau thương ấy chưa chắc cô đã có được ngày hôm nay.

Ước mơ mở trung tâm tư vấn tâm lý

Có lẽ không cần phải nhắc lại bằng cách nào một cô gái khiếm thị như Hương Giang lại trở thành một MC cộng tác với VTV trong suốt 3 năm qua. Hiện tại cô làm MC cho một số chương trình của VTV như Cuộc sống tươi đẹp, Cà phê sáng với VTV3... Nhưng để có được kết quả của ngày hôm nay, Hương Giang đã phải nỗ lực rất nhiều.

Hồi mới bắt đầu, Giang kể có rất nhiều người bảo cô vì may mắn vì là người khiếm thị nên mới được lên sóng dẫn chương trình. Phản ứng lại, Giang chỉ cười bảo rằng, có thể đó là điểm may mắn ban đầu của mình. Còn để cô trụ được với công việc này, không phải chỉ có may mắn mà còn là năng lực của bản thân.

“Tôi may mắn vì được tiếp xúc nhiều với các anh chị phóng viên báo chí từ nhỏ nên đã có một cảm tình đặc biệt với nghề này. Tôi thích thú, quan sát và tự học hỏi được rất nhiều. Sau này, tôi cũng được nhiều anh chị trong nghề chỉ dạy thêm nên đã bén duyên với nghề MC từ lúc nào chẳng hay”, Hương Giang kể lại.

Là một MC cộng tác của VTV nhưng Hương Giang học chuyên ngành tâm lý tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Giang bảo, cô chọn ngành này với mong muốn giúp đỡ những bạn có khiếm khuyết như mình. Cô muốn kể những câu chuyện khiến họ tự tin hơn vào bản thân.

Ngoài ra, Hương Giang cũng chính là những người bạn tư vấn tâm lý cho chính những phụ huynh có con em bị khiếm khuyết. Cô chia sẻ, sự thừa nhận, ủng hộ của gia đình chính là một yếu tố quan trọng định hướng cho những người khiếm khuyết như mình tự tin chấp nhận bản thân.

“Tôi biết có rất nhiều bạn khiếm khuyết học giỏi và có đam mê rõ ràng nhưng không nhiều người thực hiện được ước mơ ấy. Một lý do lớn là do suy nghĩ của gia đình. Nhiều phụ huynh không nghĩ rằng con mình có thể làm tốt việc học”, nữ MC chia sẻ.

Đôi mắt không nhìn thấy gì, trước mắt Hương Giang chỉ là một màu tối nhưng cuộc đời của cô lại có nhiều mảng màu sắc. Cô bảo, đó chính là do thái độ, do lựa chọn của mình khi phải đối mặt với hoàn cảnh ấy.

Có lẽ cũng chính vì thái độ sống tích cực ấy, ước mơ của Hương Giang không bao giờ dừng lại. Hương Giang không muốn chỉ tư vấn cho người khuyết tật mà còn muốn giúp đỡ cả những người bình thường khác có vấn đề về tâm lý. Nhất là những nạn nhân bị xâm phạm tình dục.

Để hiện thực hoá ước mơ, Hương Giang theo học thạc sĩ tâm lý lâm sàng và dự định xin học bổng du học nước ngoài. Cô tâm sự việc mình đi nhiều nơi, tiếp xúc với những điều hiện đại rất có ích trong việc giúp đỡ những trường hợp như mình ở Việt Nam. Tự nhận là một “vật chủ” dễ dàng ngấm những điều tốt đẹp xung quanh, Hương Giang tự tin mình có thể giúp được người khác. Cô nói bản thân mình đã làm được mọi người cũng có thể làm được.

Thế nhưng có những người nói Hương Giang nhìn đời quá màu hồng. Với cô, nhìn đời bằng màu gì là do bản thân mỗi người lựa chọn. Hiện tại, Hương Giang cảm thấy hài lòng với cách sống mà mình lựa chọn.

Những thành tích của MC Hương Giang:

- Huy chương đồng quốc tế "Thách thức Công nghệ Thông tin với Thanh niên Khuyết tật toàn cầu" tổ chức ở Hàn Quốc 2013.

- Quán quân "The Next MC" 2016 do Thành Đoàn Hà Nội kết hợp với CLB MC Hà Nội tổ chức.

- Nhận bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim ngắn 'When you believe you can you can' trong hạng mục phim ngắn của giải Cánh Diều 2017.

- Top 5 nhân vật truyền cảm hứng - Ấn Tượng VTV 2018.

- Á khôi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" 2019 (Cuộc thi hoa khôi của người khuyết tật Việt Nam).

- Top 10 Thanh niên Tiêu Biểu Thủ đô 2018