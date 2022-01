MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia giàu cỡ nào?

Sau khi chính thức trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và khán giả truyền hình. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, khả năng ngôn ngữ linh hoạt với lối dẫn dắt duyên dáng, Khánh Vy còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 22.

Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình Olympia mùa thứ 22.

Từng gây chú ý bởi clip viral “nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt, và nổi tiếng với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng", Khánh Vy còn gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cô từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phimVệ binh dải ngân hà; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017),..

Khánh Vy phỏng vấn sao Hollywood.

Ở địa hạt truyền hình, cô từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1, MC của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack em up… Cô cũng là nữ vlogger, YouTuber có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Khánh Vy được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai trò MC truyền hình.

Nhờ chăm chỉ và cố gắng, Khánh Vy sớm sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ dù chỉ mới 22 tuổi. Trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm, cô tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi, tặng bố mẹ một mảnh đất vào năm 20 tuổi.

Mới đây, nữ MC gốc Nghệ An chia sẻ trên vlog rằng cô đang sửa sang lại nhà cửa để đón bố mẹ về ở chung. Khánh Vy tiết lộ ngôi nhà cần trang trí lại để có thêm nhiều diện tích, bố mẹ ở sẽ thoải mái hơn.

Nữ MC 9X sửa nhà để đón bố mẹ tới ở cùng.

Trong khi nhiều bạn trẻ có ước mơ đi xa, như việc Nam tiến để lập nghiệp thì Khánh Vy lựa chọn ở Hà Nội. Nữ MC cho biết từng nghĩ đến chuyện này nhưng thích sống gần bố mẹ, lại là con út nên cô cần có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.

Với ngoại hình mảnh mai, ưa nhìn, làn da trắng, hot girl 7 thứ tiếng sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, Khánh Vy có riêng một bộ sưu tập túi hiệu để mix&match với từng bộ đồ.

Khánh Vy thời thượng với mẫu túi Book Tote của Dior có giá trên dưới 70 triệu đồng với thiết kế rộng rãi được nhiều sao Việt ưa chuộng. Một mẫu túi nổi tiếng khác của nhà mốt cũng được cô yêu thích, mix cùng set đồ all black là chiếc Lady Dior cỡ vừa có giá 150 triệu đồng.

Thương hiệu xa xỉ Chanel cũng được Khánh Vy ưa chuộng với 2 mẫu túi kinh điển: Flap Bag (màu đen) có giá gần 200 triệu đồng và chiếc Chanel 19 (màu đỏ) khoảng 120 triệu đồng. Cả 2 đều được cô kết hợp với những trang phục sang trọng, tone-sur-tone.

Khánh Vy nữ tính với chiếc túi Gucci (màu đỏ) xấp xỉ 40 triệu đồng và năng động, trẻ trung khi khoác vai chiếc Saint Laurent Sunset khoảng 55 triệu đồng.

Khối tài sản của Khánh Vy là mơ ước của nhiều bạn trẻ đồng trang lứa, có được nhờ kế hoạch tiết kiệm riêng. MC Đường lên điỉnh Olympia làm thêm từ năm lớp 3 với vai trò MC cho các chương trình thiếu nhi với mức thu nhập 50.000 đồng/số với mục đích trau dồi kinh nghiệm. Khi lên năm 2 đại học, Khánh Vy bắt đầu nghiêm túc làm việc kiếm tiền.

Hiện tại, thu nhập của Khánh Vy đến từ nhiều nguồn khác nhau, như làm cộng tác viên cho VTV, YouTuber… Khánh Vy sở hữu fanpage hơn 1,6 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, cuộc sống thường ngày có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi với mỗi clip đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Hai kênh này mang lại nguồn thu không nhỏ.

Khánh Vy là gương mặt được nhiều người yêu mến và sở hữu lượt tương tác “khủng" trên các trang mạng xã hội.

Khánh Vy từng tâm sự: “Tôi nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra tôi còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. Tôi còn dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán".

Khánh Vy ý thức phải xây dựng hình ảnh đẹp, mang lại giá trị cho người theo dõi. Cô tiết lộ mỗi tháng chi tiêu từ 50-60 triệu đồng cho việc sinh hoạt, ăn uống, trả lương cho các cộng sự… Cô thẳng thắn: "Tôi cảm thấy may mắn vì ở cùng gia đình nên không mất chi phí thuê nhà. Sinh hoạt hàng tháng của tôi khoảng 2-2,5 triệu đồng, ăn uống tầm 5-6 triệu. Tôi thích uống cà phê nên thường chi tiền vào đó, còn lại rất ít khi đi ăn ở ngoài”.

Khánh Vy quan niệm, muốn có mức thu nhập ổn định thì nên có nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

“Tôi luôn đặt ra một kim chỉ nam, đó là luôn trả tiền cho chính mình trước. Mỗi khi có lương, tôi sẽ trích ra một khoản để tiết kiệm, số tiền còn lại sẽ dùng để chi tiêu cho bản thân. Tôi tự thấy mình không giỏi tiết kiệm nhưng cũng không tiêu tiền quá phung phí", Khánh Vy chia sẻ.

Sau 6 năm làm việc ở nhiều vai trò trong các lĩnh vực khác nhau, Khánh Vy là hình ảnh đại diện cho thế hệ 9X năng động, tự tin, luôn truyền cảm hứng và năng lượng sống tích cực cho giới trẻ.