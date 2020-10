MC Đại Nghĩa ngoài 40 không vợ con, làm từ thiện không biết mệt

Khán giả nhắc tới Đại Nghĩa như một MC kiếm tiền tỷ nhưng ít ai biết, con số cát-sê ấy là hành trình nỗ lực hơn 20 năm của người tự nhận là “không đẹp, không tiền, cũng không khéo”.

Một bó rau muống chế 3 món ăn

Đại Nghĩa từng kể, ngày anh đặt chân vào trường sân khấu cũng là lúc gia đình 3 người của anh chịu thêm áp lực học phí khiến chi tiêu thiếu trước hụt sau. Từng có những ngày đói nghèo, ba mẹ anh mua bó rau muống chia làm đôi, nửa đem luộc, nửa đem xào, lấy nước luộc rau chắt ra làm canh, tạo thành bữa cơm đủ 3 món.

Học ĐH năm thứ 2, Đại Nghĩa bất ngờ nhận học bổng 180 nghìn đồng một tháng trong 2 tháng. Anh và đạo diễn Đức Thịnh mừng quá, liền chạy ra siêu thị ở ngã ba Vũng Tàu mua mì gói, bánh mì và con gà làm sẵn. Có tiền, anh muốn ăn gà như lời tự hứa để bù lại những tháng ngày quá khổ.

Trong quá trình học, anh làm đủ thứ nghề kiếm thu nhập: đi múa, hát, làm hướng dẫn viên, tuyên truyền viên… MC nhận diễn ở bất cứ đâu từ ngã tư đường đến giữa chợ, thậm chí là diễn ở gầm cầu cho bà con lao động nghèo với cát-sê 50 nghìn đồng.

Không chỉ là MC, Đại Nghĩa cũng là diễn viên giỏi nghề. Sau này, dù dẫn chương trình kiếm nhiều tiền, anh vẫn thu xếp diễn sân khấu với cát-sê "không đáng kể".

Sự nghiệp diễn viên của Đại Nghĩa bắt đầu từ Nhà văn hóa Quận 5 (TP.HCM) với cát sê 20 nghìn đồng/suất. Nhiều buổi, khi chỉ cần bước ra sân khấu là được nhận tiền, anh vẫn tay không ra về vì trời mưa bất ngờ ngay phút kéo màn. Về sân khấu Idecaf, anh bắt đầu bằng những vai quần chúng như vai người đứng trong dàn đồng ca vở Bí mật vườn Lệ Chi.

Kịch nói đi xuống, Đại Nghĩa lại tích cực cùng NSƯT Hữu Châu, cố nghệ sĩ Anh Vũ… đi tấu hài. Mỗi tuần, anh chỉ đi tấu hài 2 buổi kiếm 60 nghìn đồng/buổi để nuôi gia đình. Mất vài năm, anh bắt đầu có tiếng, có thể đóng kịch truyền hình kiếm 200 nghìn đồng/buổi đồng thời cát-sê ở Idecaf cũng tăng theo thời gian. Đại Nghĩa chưa dư giả gì nhưng ít nhất không phải “đau đầu cân nhắc có nên ăn một tô phở, mua cái áo mới.

24 năm trong nghề, Đại Nghĩa nỗ lực từ những ngày đi học vì ý thức rõ bản thân: “Trong nghề này, bạn cần nhất là tài năng. Nếu diễn dở, bạn phải đẹp đến mức người ta cần bạn vào vai bình bông. Nếu không đẹp cũng không giỏi, hãy có nhiều tiền để mua vai diễn bạn thích. Nếu không có cả 3 thứ này, bạn cần là người thủ đoạn. Tôi không đẹp, không có tiền, cũng không khéo léo để luồn lách, nếu không biết nỗ lực thì lấy gì ăn”.

Cú sốc lớn nhất đời

Có một thời gian, ba Đại Nghĩa bất ngờ bệnh nặng, mẹ anh đóng cửa tiệm may gia đình để vào bệnh viện chăm sóc chồng, gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai chàng trai trẻ.

Năm 2009, ba anh mất vào gần Tết khi anh đang tất bật với rất nhiều dự án như gameshow, phim, kịch... Một buổi trưa, MC đang quay phim mẹ gọi điện báo ba anh đang hấp hối. Là nghệ sĩ chuyên nghiệp, Đại Nghĩa không muốn vì chuyện cá nhân mà bắt cả đoàn làm phim từ Hà Nội vào phải đợi mình. Vì vậy anh nén lòng, cắn răng làm việc.

"Giữa lúc ba nằm viện trong từng hơi thở cuối cùng mà mình không về được, lại phải cười cười nói nói, nên tôi giằng xé dữ lắm cảm thấy nghiệt ngã", Đại Nghĩa nói trước phật tử chùa Hoằng Pháp.

Chiều hôm đó, Đại Nghĩa thấy cồn cào ruột gan, không đợi được nữa nên xin đạo diễn cho về thăm ba. Anh kịp nhìn ba lần cuối trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, ở lại với ba đến lúc ông yên ổn trong quan tài, nhờ người em họ đứng trả lễ người viếng đám tang rồi tất tả chạy đến đoàn phim.

Đại Nghĩa không khóc trong tang ba nhưng đã khóc "như chưa từng được khóc" trên quãng đường tới đoàn phim. Sau này, Đại Nghĩa trở thành Phật tử, ăn chay trường và nghiệm sâu hơn về lẽ vô thường. Nhờ đó anh mới vượt qua được nỗi đau.

Chí nguyện không phải lấy vợ, sinh con

Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất showbiz. Anh làm từ thiện năm này đến năm khác trong im lặng không kèn trống.

Facebook của Đại Nghĩa trở thành nơi cập nhật tiến độ làm thiện nguyện: xây cầu, đào giếng, xây nhà, đắp đường, tặng gạo, tặng xe lăn, khuyến học, mổ mắt miễn phí cho người nghèo… Các hoạt động này được duy trì bởi các tài khoản từ thiện do anh điều hành. MC thường xuyên trích tiền cát-sê của mình vào các tài khoản hoặc sẽ kêu gọi đóng góp của khán giả trong một số trường hợp cần thiết.

Đại Nghĩa làm công quả ở chùa.

Năm 2019, Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát thi Tường lửa thắng gần 845 triệu đồng, trừ thuế đi còn 761 triệu đồng đều dành hết cho việc xây nhà và khám chữa bệnh cho người nghèo.

Quá khứ nghèo khó khiến Đại Nghĩa dù hiện kiếm tiền tỷ vẫn không thích mua những món đồ xa xỉ. Hiếm nghệ sĩ nào mặc trang phục vài trăm nghìn đi diễn, không sắm sửa hàng hiệu, ăn sang, nghỉ dưỡng... Dĩ nhiên, anh vẫn mua nhà, mua xe, đảm bảo nhu cầu sống thoải mái.

Những chiếc cầu An Lạc, những ngôi nhà An Vui... và nhiều hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa.

Dù vậy, ngoài 40, Đại Nghĩa nhiều lần bị hỏi chuyện vợ con khiến anh càng ngại chia sẻ đời tư. Vài lần, anh bị đồn sắp lên xe hoa với Lý Nhã Kỳ hoặc chung sống như vợ chồng với diễn viên kém 17 tuổi nhưng chưa từng bận tâm phản hồi.

“Chí nguyện của tôi không phải lấy vợ, sinh con rồi cùng nhau ngồi giữ tiền. Tôi đã chọn cuộc sống hiện tại với công việc, bên cạnh tôi có gia đình, bằng hữu và khán giả. Ngoài nghệ thuật, tôi đi làm thiện nguyện với bạn bè, ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mình có một gia đình riêng. Bao lâu nay tôi vẫn sống như thế và thấy rất thanh thản”, MC nói.

Đàn em thân thiết Tấn Phát đồng ý để Đại Nghĩa lấy 800 triệu đồng tiền thưởng xây nhà thiện nguyện.

Ngoài ra, Đại Nghĩa mong không bị gọi với các danh xưng như “MC giàu nhất Việt Nam”, “MC quốc dân”… vì: “Nếu so về khả năng MC, tôi không bằng một góc của anh Thanh Bạch; so về độ đẹp trai tôi không bằng Phan Anh, Ngô Kiến Huy; so về độ duyên dáng, nhiều fan hâm mộ sao tôi qua được Trấn Thành, Trường Giang; nếu so về độ sâu sắc sau tôi qua được anh Lại Văn Sâm. Cái này tôi nói thật tình không hề khách sáo”.