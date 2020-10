MBBank lợi nhuận tăng, nợ có khả năng mất vốn cũng tăng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB, MBBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt hơn 3.015 tỷ đồng và hơn 2.423 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ 2019. Tuy vậy, trong quý này, MBBank lại giảm trích lập dự phòng rủi ro xuống chỉ còn gần 884 tỷ đồng, tương đương khoảng 33%.

Nợ có khả năng mất vốn của MBBank tăng phi mã.

Đáng chú ý, giảm trích lập song tổng nợ xấu của MBBank tại thời điểm cuối quý III lại tăng 39% so với đầu năm, ghi nhận hơn 268.641 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 1.982 tỷ đồng tăng hơn 221%, nợ nghi ngờ hơn 1.016 tỷ đồng tăng 13%, nợ dưới tiêu chuẩn hơn 1.036 tỷ đồng – giảm nhẹ so đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên 1,5% so với 1,16% hồi đầu năm.

Vẫn theo báo cáo, quý III, hoạt động dịch vụ lãi trên 795,7 tỷ đồng tăng 59%. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi giảm lãi 5% về hơn 177,5 tỷ đồng; mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư lãi giảm 4% về gần 155,8 tỷ đồng; riêng lãi thuần từ hoạt động khác giảm hơn 50%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, MBBank đạt lợi nhuận trước và sau thuế hơn 8.134 tỷ đồng và gần 6.595 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ 2019. Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng trên 9.000 tỷ đồng cho 2020, hết quý III, MBBank thực hiện được trên 90% chỉ tiêu.

MBBank hiện có tổng tài sản hơn 427.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối 2019 và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Cho vay khách hàng đạt hơn 268.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu MBBank đang giao dịch mức 17.850 đồng/cổ phiếu, giảm 1,5% so với hồi đầu năm (1/1 - 16/10/2020).