MB nhận 3 giải thưởng danh giá từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB 

Ba giải thưởng danh giá MB nhận được lần này là: Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng phát hành mới (Leading Licensee in New Credit Card Acquisition), Ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ (Leading Licensee in Total Retail Spending Volume) và Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành (Leading Licensee in Credit Card member Base).

Đại diện MB nhận giải thưởng từ Đại diện Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng

Sau 5 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt thẻ tín dụng MB JCB vào năm 2015, MB luôn tạo được dấu ấn và dành được nhiều giải thưởng. Có thể nói, năm 2020 là năm đánh dấu nhiều thay đổi và bước ngoặt đột phá tạo nên sự phát triển vượt bậc của MB khi vượt qua nhiều ngân hàng lớn và đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của JCB. Với chiến lược trọng tâm hướng tới phục vụ khách hàng theo phân khúc chuyên biệt, MB ngày càng thể hiện rõ là ngân hàng nắm bắt tốt xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường mở rộng mạng lưới khách hàng.

Được biết, tháng 12/2020, MB sẽ chính thức triển khai công nghệ thanh toán contactless – công nghệ thanh toán thẻ hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay cho thẻ MB JCB. Với công nghệ thanh toán contactless, chủ thẻ sẽ được thực hiện việc thanh toán chỉ diễn ra trong vòng 1 giây – một trải nghiệm thực sự thời thượng, khác biệt và ấn tượng. Dự kiến trong năm 2021, MB sẽ cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng MB JCB dành riêng cho giới trẻ với phong cách sống hiện đại và cá tính, cùng hệ sinh thái ưu đãi khác biệt, ấn tượng và đầy màu sắc.

Đại diện MB chia sẻ, MB luôn sẵn sàng cho sự đổi mới, năng động để tạo sự khác biệt, giá trị và ấn tượng với khách hàng. Năm 2021, MB sẽ đẩy mạnh triển khai thêm nhiều tiện ích mới cho thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng App MBBank.

Đánh giá về những đóng góp của dịch vụ thẻ MB, đại diện tổ chức thẻ quốc tế JCB - Ông Kazuma Shukuin – Giám đốc quốc gia JCB tại Việt Nam cho biết: “MB là đối tác lớn của JCB. JCB đánh giá cao năng lực và khả năng cạnh tranh của MB. MB đã có những bước chuyển mình rất hiệu quả và kết quả MB đạt được đã chứng minh điều đó. Chúng tôi tin rằng, MB sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. JCB sẽ luôn đồng hành cùng các Ngân hàng vì mục đích phát triển chung và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất”.