MB chứng tỏ sức bật nhờ chuyển đổi số

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng có “Sản phẩm cho vay số tốt nhất” (Best Digital Loan Product) và “Sản phẩm cho vay tự động tốt nhất” (Best Automobile Loan Product) năm 2020. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi số của MB, đồng thời góp phần tạo đà đưa ngân hàng đến gần hơn với mục tiêu trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất” vào năm 2021.

Sản phẩm “Cho vay siêu nhanh – Thấu chi không cần tài sản đảm bảo” của MB được hội đồng giải thưởng đánh giá cao bởi tính thuận tiện, an toàn, tốc độ đáp ứng giao dịch nhanh và nổi bật là thiết kế dựa trên hành vi tiêu dùng cũng như trải nghiệm của khách hàng trong quá trình vay vốn, giúp cho việc vay vốn trở nên thuận tiện hơn.

Dựa trên yêu cầu của khách hàng về hạn mức thấu chi online, MB sẽ đánh giá, phê duyệt và cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán, nhờ đó phục vụ được đa dạng đối tượng. Dấu ấn số hóa của sản phẩm nằm ở nền tảng số - App MBBank. Cụ thể, thay vì thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy, khách hàng nay chỉ cần bỏ ra 3 phút thao tác trên ứng dụng App MBBank để thực hiện mọi giao dịch cho vay mà không cần giấy tờ đảm bảo.

Đúng như lời phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh: “Xã hội không tiền mặt là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0”, với sản phẩm “Cho vay siêu nhanh”, MB đã thành công trong việc thu hút khách hàng sử dụng App nhiều hơn, tạo thói quen thực hiện giao dịch qua các nền tảng công nghệ số, góp phần giảm thiểu các giao dịch tiền mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh sản phẩm cho vay số, MB còn ghi dấu ấn với giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ cải tiến nhất” (Most Improved Retail Bank) qua nhiều sản phẩm nâng cao trải nghiệm khách hàng, có thể kể đến như gói sản phẩm Family Banking (Gia đình tôi yêu) – cho phép người dùng kết nối tài khoản của các thành viên trong gia đình giúp lập kế hoạch và quản lý chi tiêu hiệu quả hơn. Chi tiết giải thưởng Asian Banker Awards 2020, xem tại: https://awards.asianbankerforums.com/vietnam-awards/winners.

Đó là minh chứng rõ ràng nhất về sức bật của MB khi kiên định với chiến lược chuyển đổi số. “Ít nhất 5 năm tới, MB dành ra khoảng 50 triệu USD mỗi năm để đầu tư cho công nghệ” – ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB chia sẻ – để ngân hàng này hiện thực hóa mục tiêu “Dẫn đầu về ứng dụng số”, phục vụ trên 10 triệu khách hàng đến năm 2021.